درة ترتدي تيشرت ياسمين صبري في "رامز مجنون رسمي"

القاهرة – لايف ستايل
إطلالة كاجوال بسيطة، لفتت بها الفنانة التونسية درة، في أحدث صورة لها، التي شاركتها مع متابعيها عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وسبق أن ظهرت بها الممثلة ياسمين صبري الشهر الماضي.
وأطلت الفنانة التونسية بتيشرت فضفاض باللون البني الفاتح، مدون عليه اسم دار الأزياء "بالمان" المنتجة له، مع بنطلون قاتم اللون، مع تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج هادئ.
وسبق أن ظهرت ياسمين صبري بالتيشرت نفسه، مع اختلاف اللون، خلال استضافتها في برنامج "رامز مجنون رسمي" على "أم بي سي مصر"، في رمضان الماضي.
ويصل سعر التيشيرت إلى 395 دولار أمريكي، أي ما يساوي 6 آلاف جنيه، وفقا للموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية.
وكانت شائعات الارتباط لاحقت الفنانة درة من رجل الأعمال هاني سعد، إلا أنها لم تنفي الأمر أو تؤكده حتى الآن.
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