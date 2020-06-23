تفتح من السبت.. إجراءات يجب اتباعها عند ذهابك إلى القهوة أو المطعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت إعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من يوم 27 يونيو، السبت المقبل، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع الشيشة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم الخليج 365 وفقا لما ذكره موقع "aftermath"، الإجراءات التي يجب اتباعها عند الذهاب للمطاعم أو المقاهي:

بالنسبة للزائرين:

- الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي قبل التوجه إلى الوجهة.

- تجنب لمس العينين أو الفم أو الأنف أثناء التواجد داخل المطعم.

- عدم تبادل الأدوات الشخصية كالملاعق والسكاكين والأكواب.

- غسل اليدين بانتظام أثناء الدخول والخروج من المطعم.

- تجنب لمس الأسطح ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة.

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- الحرص على تنفيذ التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص الآخرين.

بالنسبة للعاملين في المكان:

- يجب فتح النوافذ للسماح بمرور الهواء الخارجي للداخل.

- الحرص على تطهير الأسطح التي يتم ملامستها من قبل الأشخاص والمطعم بأكمله باستمرار وبصفة دورية، حرصا على سلامة المترددين عليه.

- من الضروري ارتداء العاملين في المكان الكمامة والجوانتي أثناء التعامل وتقديم الأطعمة للزائرين.

- تنظيف وتطهير الملاعق والسكاكين والأكواب قبل تقديمها للأشخاص.

- يجب على صاحب العمل، إعطاء إجازة للعامل الذي تظهر عليه أي أعراض، تفاديا لمنع انتشار العدوى، وإذا زادت الأعراض يجب التوجه للمستشفى فورا.

- التنبيه على العاملين بتجنب المصافحة، والاكتفاء بإلقاء التحية الشفوية.