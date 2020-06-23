محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت إعادة فتح المطاعم والمقاهي اعتبارا من يوم 27 يونيو، السبت المقبل، مع السماح بتواجد 25% فقط من طاقتها الاستيعابية، مع استمرار منع الشيشة.
وفي التقرير التالي يستعرض لكم الخليج 365 وفقا لما ذكره موقع "aftermath"، الإجراءات التي يجب اتباعها عند الذهاب للمطاعم أو المقاهي:
بالنسبة للزائرين:
- الحرص على ارتداء الكمامة والجوانتي قبل التوجه إلى الوجهة.
- تجنب لمس العينين أو الفم أو الأنف أثناء التواجد داخل المطعم.
- عدم تبادل الأدوات الشخصية كالملاعق والسكاكين والأكواب.
- غسل اليدين بانتظام أثناء الدخول والخروج من المطعم.
- تجنب لمس الأسطح ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة.
- الحرص على تنفيذ التباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر بين الأشخاص الآخرين.
بالنسبة للعاملين في المكان:
- يجب فتح النوافذ للسماح بمرور الهواء الخارجي للداخل.
- الحرص على تطهير الأسطح التي يتم ملامستها من قبل الأشخاص والمطعم بأكمله باستمرار وبصفة دورية، حرصا على سلامة المترددين عليه.
- من الضروري ارتداء العاملين في المكان الكمامة والجوانتي أثناء التعامل وتقديم الأطعمة للزائرين.
- تنظيف وتطهير الملاعق والسكاكين والأكواب قبل تقديمها للأشخاص.
- يجب على صاحب العمل، إعطاء إجازة للعامل الذي تظهر عليه أي أعراض، تفاديا لمنع انتشار العدوى، وإذا زادت الأعراض يجب التوجه للمستشفى فورا.
- التنبيه على العاملين بتجنب المصافحة، والاكتفاء بإلقاء التحية الشفوية.
كانت هذه تفاصيل خبر تفتح من السبت.. إجراءات يجب اتباعها عند ذهابك إلى القهوة أو المطعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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