"الصحة" تحدد الوجبات المثالية التي تعزز المناعة وتقي من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت أميرة حلمي:

اتباع نظام غذائي صحي أمر ضروري أوصت به منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، من أجل الوقاية من الأمراض، ومنها فيروس كورونا.

وعبر صفحتها على "فيسبوك"، قدّمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح الغذائية التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

- تناول وجبات متوازنة ومتكاملة. املأ نصف طبقك من الخضروات التي تمد جسمك بالفيتامينات، أما النصف الآخر قسّمه بالتساوي بين البروتين مثل البيض واللحم، أو الجبن، أو البقول كالفول والعدس، والنشويات مثل الخبز والأرز والمكرونة والبطاطس.

- السمنة مع عوامل ضعف المناعة لذلك تجنب مسببات السمنة مثل: الوجبات السريعة، والوجبات عالية الدهون، والحلويات والمشروبات عالية السكر، وقلة الحركة، وقلة شرب الماء.

- تناول الخضروات حمراء وبرتقالية اللون غنية بفيتامين (أ) لدعم المناعة، مثل الطماطم، والفلفل الألوان، وقرع العسل والبطاطا والجزر (مع الحرص على تناول بعض منهم يومياً).

- الزنك من المعادن التي تدعم المناعة ويوجد في العديد من الأطعمة مثل اللحوم، والدواجن، والأسماك، واللبن، والزبادي، والحبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والشوفان والبقول مثل العدس والفول والحمص والترمس.

- الفاكهة المصدر الأساسي للفيتامينات، اجعلها جزءا أساسيا من طعامك يوميا، ويفضل تناول ثمار الفاكهة كاملة بدلا من عصير الفاكهة للحفاظ على القيمة الغذائية والفائدة.

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- كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين ج.

- الزبادي واللبن مصدرين للبروتين وأيضا الزنك (تناول كوبا في الصباح وآخر في المساء ليعزز مناعتك).

- الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب 8 إلى 10 أكوب من المياه يوميا.

وإلى جانب ذلك، أوصت منظمة الصحة العالمية بنظام غذائي صحي عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن سيحقق لك فوائد كثيرة، ذلك أن ما نأكله ونشربه يمكن أن يؤثر على قدرة أجسامنا على مكافحة حالات العدوى ومنها فيروس كورونا المتفشي، وعلى احتمالات تعرضنا لمشاكل صحية في مرحلة عمرية لاحقة، بما في ذلك البدانة وأمراض القلب وداء السكري والسرطان بمختلف أنواعه.

وأوصت "الصحة العالمية" بتناول أطعمة متنوعة، واختر الطهي بالبخار أو السلق بدلاً من قلي الأطعمة، بالنسبة للوجبات الخفيفة، اختر الخضروات النيئة والمكسرات غير المملحة والفواكه الطازجة، بدلاً من الأطعمة ذات المحتوى المرتفع من السكريات أو الدهون أو الملح.

وأيضا تقليص كمية الملح، وتقليل استعمال أنواع معيّنة من الدهون والزيوت، والاستعاضة عن الزبد والسمن بزيوت صحية مثل فول الصويا والكانولا (بذور اللفت) والذرة والعصفر وعباد الشمس.

واختيار اللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك التي تكون عادةً أقل في محتواها من الدهون مقارنةً باللحوم الحمراء، والحدّ من استهلاك اللحوم المصنّعة.

والحدّ من تناول السكر، واختيار وجبات خفيفة طازجة صحية بدلاً من الأطعمة المصنّعة.