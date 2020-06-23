8 أعراض لكورونا يمكن علاجها بالمنزل.. و2 إذا شعرت بهما اذهب فورا للمستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعدما اقتصر استقبال المستشفيات على الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، على أن يعزل المصابون من الحالات البسيطة والمتوسطة أنفسهم في المنزل تحت إشراف طبي، لزم عليهم معرفة ما الذي يمثل خطورة على صحتهم لا تستوجب البقاء في المنزل.

يقول أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال، إن ضيق التنفس يعتبر مؤشرا خطيرا؛ إذ يدل على أن وضع المريض غير مستقر، متابعا لـ"الخليج 365"، أنه عند شعوره بهذا العرض من الخطأ البقاء في المنزل، ويجب الذهاب للمستشفى فورا؛ لقياس نسبة الأكسجين وإجراء الرعاية الطبية اللازمة.

كما حذر أيضا من عدم الذهاب للمستشفى عند الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم، ما ينتج عنه حدوث المضاعفات للمريض.

وأشار "الحداد" إلى أنه لا يوجد أي أدوية يمكن تناولها أو إسعافات يمكن إجراؤها في المنزل حال الشعور بضيق التنفس، موضحا، أن هناك مجموعة من أعراض كورونا مكن علاجها في المنزل، وهي:

- فقدان الشهية.

- الكحة.

Advertisements

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- الحمى.

-السعال.