بعد قرار فتح المساجد.. الطريقة الصحيحة لغسل وتطهير سجاد الصلاة في المنزل

صحة

قرارات جديدة، أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تضمنت عودة فتح المساجد ودُور العبادة، لتتجدد تساؤلات حول كيفية تطهير سجادة الصلاة الشخصية في المنزل.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، فإن كورونا يعيش على الأقمشة مدة 48 ساعة، لذلك يجب غسل السجاد باستمرار، وتخصيص مكان لسلة الغسيل لوضعها مع الملابس المتسخة، والحرص على أن تكون هذه السلّة بعيدة عن حركتنا اليومية، مع عدم تجاهل أو نسيان تنظيف الغسالة، ومسحها جيدًا بعد كل غسلة.

وفيما يلي الطريقة المثالية لغسيل سجادة الصلاة وتطهيرها في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وفقا لتعليمات مركز مكافحة الأمراض والأوبئة الأمريكية "CDC"، وكذلك توجيهات منظمة الصحة العالمية في غسل الأقمشة في زمن كوفيد 19.

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- ارتداء قفازات يمكن التخلص منها قبل بدء تنظيف الملابس.

- لا تهز السجادة.- غسيل السجادة حسب تعليمات الشركة الصانعة.

- استخدام الماء الدافئ.

- يمكن غسل السجادة الخاصة بشخص مريض بمفردها، بعيدًا عن بقية سجاد وملابس الأسرة.

- غسل اليدين بالماء والصابون بمجرد إزالة القفازات.