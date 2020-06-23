قرار إعادة فتح الصالات الرياضية يسعد بعض الأمهات: أخيرا هنشم نفسنا

ماما

أثار قرار إعادة فتح الصالات الرياضية، من جديد سعادة بعض الأمهات والفتيات، بسبب تجديد النشاط البدني، بعد استمرار الجلوس بالمنزل لأكثر من 3 شهور، عقب جائحة كورونا.

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أمهات بعد قرار فتح الصالات الرياضية: أخيرا هنشم نفسنا

أعاد قرار فتح الصالات الرياضية من جديد فرحة بعض الأمهات، تقول سلمى طارق، أم لثلاث أبناء بمراحل تعليمية مختلفة، إن قرار إعادة فتح الصالات الرياضية قرار صائب وفي الوقت المناسب، متابعة محتاجين نتحرك ونرجع نلعب رياضة ونجدد نشاطنا من جديد بدل القاعدة طول الوقت في البيت.

وأضافت نورا مجدي، ربة منزل، أنها كانت تنتظر هذا القرار بعد شعورها بالاكتئاب بسبب جلوسها بالمنزل وعدم ممارسة الرياضة، بالإضافة أنها لا تمارس أي عمل بالمنزل الجيم ده كان أكتر حاجة بطلع فيها طاقتي، أخيرا هنشم نفسنا، ولازم نفضل ملتزمين بالإجراءات الوقائية علشان نحمي نفسنا وغيرنا .

مروة: أنا ضد قرار إعادة فتح الأندية والصالات الرياضية

رفضت مروة سالم، معلمة لغة فرنسية، قرار إعادة فتح الصالات الرياضية، رغم إني كنت بتمرن في الجيم قبل قرار الحظر بس أنا مش مع القرار ده مع زيادة عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، مضيفة أن قلة الأعداد بالصالات الرياضية لا يمنع انتشار الفيروس، حسب حديثها لـ"هن".