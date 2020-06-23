الامارات | لص بريطاني يطلب مساعدة شرطة النجدة خلال سرقة منزل

شكرا لقرائتكم خبر عن لص بريطاني يطلب مساعدة شرطة النجدة خلال سرقة منزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجد لص بريطاني نفسه مجبرا على الاتصال بشرطة النجدة بعد ان علق في نافذة بيت كان يسرقه في مدينة "سويندن" جنوب غرب مقاطعة إنجلترا.

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها تلقت اتصالا عند الثالثة فجرا من يوم أول من امس من رجل يطلب النجدة، معترفا بأنه لص وتعرض لاصابة وعلق في نافذة البيت الذي يسرقه.

وكشفت الشرطة اسم اللص الذي اتصل بها وهو فريدريك مولتون ويبلغ من العمر 53 عاماً، حيث أن حظه العاثر أدى به إلى أن يعلق بالنافذة التي تسلل منها إلى المنزل بينما كان فارغاً، وعندما علقت قدمه في النافذة أصبح معلقاً ومقلوباً ومن ثم اضطر للاتصال على رقم الطوارئ (999) لطلب النجدة والمساعدة العاجلة.

وبحسب " موقع العربية" فإن رجال الإطفاء كانوا أول من وصل إلى المكان لتقديم المساعدة للرجل العالق في النافذة والذي يوشك على السقوط، ومن ثم أبلغوا الشرطة فوراً بالأمر والتي حضرت إلى المكان واعتقلت اللص السارق.

وقالت شرطة منطقة "ويلتشاير" في بيان لها: "بينما كان يتسلق بواسطة النافذة فقط علقت قدمه فيها ومن ثم أصبح معلقاً بالمقلوب، ونتيجة لذلك اضطر للاتصال بخدمات الطوارئ من أجل إنقاذه، حيث قام رجال الإطفاء فعلا بتقديم المساعدة اللازمة له".

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وأضافت الشرطة: "رجال الإطفاء ورجال الإنقاذ اتصلوا بنا، حيث وصل ضباطنا إلى المكان بصحبة رجال الإطفاء، وعند الوصول كان المشهد الذي رأيناه يؤكد تماماً أنه كان يحاول كسر النافذة واقتحام المنزل، وعليه فقد تم اعتقاله على الفور".

وأدانت محكمة في "سويندن" مولتون بجريمة السرقة وجريمة حيازة المخدرات، وأصدرت بحقه حكماً بتقديم "الخدمة المجتمعية" لمدة 18 شهراً، كما فرضت عليه الامتثال لجملة من المتطلبات بما فيها الامتثال لحضور مواعيد محددة من أجل إعادة التأهيل، وهي حالة تشبه "الإقامة الجبرية".

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