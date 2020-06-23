عقب تصدرها جوجل.. معلومات عن مايا رعيدي خليفة جورجينا رزق في عالم ملكات الجمال

لايف ستايل

بإطلالة صيفية وشعر أشقر منسدل، لفتت جورجينا رزق ملكة جمال الكون سابقا الأنظار، في أحدث ظهور لها بصحبة زوجها الفنان وليد توفيق، وسط تغرل جمهورها حُسنها، متسائلين عن خليفتها في الجمال مايا رعيدي، ملكة جمال لبنان لعام 2018، التي تكتفي بمشاركة متابعيها بصورها من حين إلى آخر عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

اقترن اسمه جورجينا بمايا منذتتويج الأخيرة باللقب، بعد تمكنها من إبراز جمالها وموهبتها للجنة التحكيم، المكونة من الإعلامى جورج قرداحي، رئيس اللجنة، والممثلة وملكة جمال لبنان لعام 2007 نادين نجيم، والمغنية نانسي عجرم، ومصمم الأزياء نيكولا جبران، والإعلامي عادل كرم، وخبير التجميل بسام فتوح.

ورصدت "هن" معلومات عن "خليفة" جورجينا رزق في عالم ملكات الجمال، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

1- عاشت عائلة "مايا" في قرية وطى حوب الواقعة في قضاء البترون، بمحافظة الشمال اللبنانية.

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2- درست الصيدلة في الجامعة اللبنانية الأمريكية.

3- اقتنصت اللقب عقب منافسة 30 متسابقة، وبعدها تأهلت مع 10 منهن إلى المرحلة النصف نهائية، ثم نافست من تاتيانا ساروفيم، ميرا طفيلي، يارا أبو منصف، وفانيسا يزبك في المرحلة النهائية.

4- أندهشت "مايا" بفوزها باللقب، حيث علقت على تتويجها لـ"رويترز"، قائلة: "أنا لا أعرف كيف فزت وماذا حدث بالتحديد، فجأة لقيت التاج على رأسي".

5- أطلقت عليها العديد من الصحف اللبنانية لقب شبيهة "جورجيا رزق"، ملكة جمال لبنان لعامي 1970، وملكة جمال الكون في 1971، وهى أيضا زوجة المطرب وليد توفيق، وسط سعادة الشابة اللبنانية بذلك التشبيه.