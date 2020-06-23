صور.. جنا عمرو دياب تتحدى كورونا بالتسوق في مول شهير بلندن

لايف ستايل

شاركت جنا دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، صورا لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، خلال تسوقها بمول تجاري شهير في العاصمة البريطانية لندن، بالرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وظهرت "جنا"، بتوب مكشوف البطن "إستومك"، مع "جُيب" قصيرة بفتحة جانبية، وسترة فضفاضة فاتحة اللون، مع مكياج صباحي بسيط، وتسريحة شعر إنسيابية، مع إخراج لسانها، والتي تعد من أشهر حركاتها.

واكتفت ابنة "الهضبة" بإرفاق اسم المول، مع توجيه التحية باللغة الإنجليزية: "مرحبا".

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على ما يزيد عن 8 آلاف تسجيل إعجاب، من بينهم والدتها زينة عاشور وشقيقها عبدالله.

وتنوعت التعليقات بين المعجب بإطلالتها والمنتقد لها، أبرزها: "أنتي جميلة للغاية"، و"اللبس مش مناسب لسنك"، و"نحبك يا جنا كثيرا".