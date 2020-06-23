أحدها بـ4500 جنيه والطرح خلال أسابيع.. 3 أدوية تصنعها مصر لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي:

على الرغم من أن العالم في سباق مع الزمن من أجل تصنيع لقاح فعّال للقضاء على فيروس كورونا بعد ما يزيد على 7 أشهر من ظهور الوباء في ديسمبر الماضي، إلا أنه حتى الآن ما زالت التجارب السريرية للقاحات مستمرة.

وأثبتت التجارب السريرية لبعض اللقاحات فاعليتها في كبح جماح أعراض الفيروس والحد منه، بعدما دخلت المرحلة الثالثة من التجارب.

وفي مصر، بدأت بعض شركات الأدوية في تصنيع تلك اللقاحات التي تحد من أعراض الفيروس بعد أن استخدمتها بعض الدول مثل روسيا والصين واليابان، ومن المقرر طرحها في الأسواق قريبا.

"أنفيزيرام"

كشف الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعة الدوائية، عن البدء في تصنيع دواء "أنفيزيرام" وهو اللقاح المثيل لـ"أفيجان" في الصين، الذي يُستخدم في الخارج لعلاج المرضى، وأثبتت التجارب السريرية نجاحه في فترة تتراوح بين 4 و6 أيام من استخدامه.

وأكدت "مرسي" خلال مداخلة له ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي"، أنه بدأ بالفعل إنتاج الدواء، مشيرا إلى أنه هو اللقاح ذاته الذي طورته روسيا.

وأوضح أن نتائجه يمنع تكاثر الفيروس في الخلية، وأن الأبحاث أكدت 3 مقاييس لفاعليته، أولا أن السخونية تنتهي بعد يومين ونصف من تناول الدواء، والحكة تنتهي بعد 4 أيام وتتحسن وظائف الرئة لـ91% من المرضى مقارنة بـ62% لم يتناولون هذا الدواء.

وأشار إلى أن سهولة الدواء أنه يتم تناوله أقراص، ومن ثم يمكن تناوله في المنزل تحت إشراف طبيب، ومن المتوقع توفيره خلال 3 أسابيع.

"فافيبيرافير"

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وأكد رياض أرمانيوس نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن شركة إيفا فارما للأدوية، بدأت تصنيع دواء "فافيبيرافير"، المضاد للفيروسات ويعتمد على المادة الفعالة.

اللقاح أثبت فاعليته في مواجهة الفيروس في روسيا، ونجح في شفاء المرضى في عدة أيام.

وأضاف "أرمانيوس" في تصريحات لوسائل الإعلام: "هناك تنسيق بين الشركة المنتجة ومصر لإتاحة الدواء واستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "سيتم طرح الدواء تحت اسم "أفيبيرافير Avipiravir"، على أن توفره الشركة لعدد من البلدان في الشرق الأوسط وأفريقيا وباقي قارات العالم".

سعره سيكون 4500 جنيه، وفق ما أكد أمجد طلعت مدير عام بشركة إيفا فارما ووكيل شركة جيلياد العالمية في مصر، لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي".

"ريمديسيفير"

وفقا لما ذكرته شبكة "sky news"، فهو دواء جديد ابتكرته شركة "جيلياد ساينسز" العالمية، وحصل على ترخيص لعلاج الحالات الحرجة بمستشفيات أمريكا وبريطانيا واليابان، كما يستخدم في أوروبا تحت الإشراف الطبي، وتم تحديد فترة العلاج في 11 يوما.

بدأت شركة إيفا فارما في تصنيعه بمصر، بل وانتهت من المرحلة الأولى التي يتم فيها إنتاج كمية كبيرة منه، ودخلت في المرحلة الثانية لتسجيله من قبل وزارة الصحة وتسعيره، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثالثة التي يطرح فيها الدواء فعليا للاستخدام.

تم تجربة الدواء في علاج المرضى المصابين بالفيروس، وجاءت النتائج إيجابية، ما أسهم في سرعة التعافي ضد كورونا، لكن فعالية وسلامة العلاج ما تزال قيد التحقيق.

سعره سيكون أقل من 2000 جنيه للحقنة الواحدة، حسبما أكد أمجد طلعت مدير عام بشركة إيفا فارما ووكيل شركة جيلياد العالمية في مصر، لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي".