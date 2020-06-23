في زمن كورونا.. إليك أهمية معرفة فصيلة الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تشير بعض الدراسات إلى أن تطور بعض الأمراض قد يرتبط بفصيلة الدم، مثل مرض كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا Sars-CoV-2، وفيما يلي بعض الاستفسارات المهمة وإجاباتها حول هذا الموضوع.

ما هي فصائل الدم الموجودة؟

تعد فصائل الدم AB و A و B و O هي الأكثر شهرة، ويتم ذكر نوع فصيلة الدم مع عامل ريزوس، وبالتالي فإن فصيلة الدم تكون إيجابية أو سلبية. وهناك الكثير من أنظمة فصائل الدم الأخرى، مثل نظام مستضد كيل Kell (كيل إيجابي أو كيل سلبي).

هل من المفيد معرفة فصيلة الدم في حالات الطوارئ؟

عادة ما يتم تحديد فصيلة الدم قبل إجراء العمليات الجراحية وفي حالات الطوارئ بشكل أساسي، وبحسب أطباء المختبرات فإن هذه العملية تستغرق 45 دقيقة.

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ما العمل إذا احتاج المرء إلى نقل دم على الفور؟

إلى أن يتم تحديد فصيلة الدم يمكن نقل فصيلة الدم O سلبي؛ حيث يمكن التبرع بهذه الفصيلة لجميع المصابين بشكل عام.

ما أهمية معرفة فصيلة الدم؟

أوضحت خدمة التبرع بالدم DRK أن الأشخاص أصحاب فصيلة O سلبي لا يمكنهم تحمل فصائل الدم الأخرى، ولا يصلح معهم سوى المتبرعين أصحاب نفس الفصيلة، وبالنسبة لأصحاب فصيلة الدم AB فإنه يمكنهم التبرع بالبلازما لأي شخص آخر.

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