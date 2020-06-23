هذا السروال يمنحك راحة فائقة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Elle" أن السروال الكتان الواسع يعد خيارا مثاليا خلال فصل الصيف؛ حيث إنه يمنح المرأة تهوية جيدة وإحساسا بالراحة الفائقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن السروال الكتان الواسع يكتسي بطبيعة الحال بدرجات البيج والكريمي الهادئة، في حين تتألق بعض الموديلات باللون الوردي المفعم بالرقة والأنوثة.

ويمتاز السروال الكتان الواسع بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن تنسيقه مع تي شيرت أبيض أو قميص أكبر من المقاس "Oversized" أو توب كاشف للبطن للحصول على إطلالة كاجوال ومتحررة.

ويمكن أيضا الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيق السروال مع بليزر بنفس درجة اللون وقميص أو بلوزة باللون الأبيض.

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