أسلحة لمحاربة الغثيان أثناء السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور توماس يلينيك إن الغثيان يندرج ضمن المتاعب الصحية الشائعة أثناء السفر، مشيرا إلى إمكانية محاربته ببعض الأسلحة البسيطة.

وأوضح أخصائي طب السفر الألماني أنه ينبغي ألا تكون المعدة ممتلئة للغاية أو فارغة تماما قبل السفر.

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كما أن تثبيت النظر إلى نقطة بعيدة في الأفق يساعد في مواجة الغثيان أثناء السفر، على عكس قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم على الحاسوب اللوحي.

وفي حال السفر بالسيارة ينبغي أخذ فترة راحة من وقت لآخر لاستنشاق الهواء النقي، بينما يمكن للمسافرين بالطائرة تجنب الغثيان من خلال الجلوس في مكان قليل التقلب والتأرجح مثل المقاعد الأمامية وفي المنتصف، مع مراعاة المشي من وقت لآخر.

وفي الحالات الطارئة يمكن تعاطي أدوية دوار السفر أو اللجوء إلى بديلها النباتي المتمثل في الزنجبيل، وذلك في صورة شاي أو بمضغ قطعة صغيرة منه؛ حيث يعد الزنجبيل سلاحا فعالا لمحاربة الغثيان.