أجدد عطور صيف 2020... فخمة وراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 01:44 مساءً - لقد أتى فصل الصيف ليحمل معه مجموعة عطور عالمية جديدة تعد من أجمل العطور النسائية على الإطلاق، حيث ترتكز على نغمات عطور تلفت الأنظار وتبث فيك الطاقة والحيوية. وفي هذا المقال، نرصد لك باقة من أجدد عطور صيف 2020، لتختاري من بينها ما يناسبك.



Cartier Pur Magnolia Eau de Toilette

Cartier Pur Magnolia Eau de Toilette



إنه من أفضل عطور صيف 2020، كونه يشتمل على نغمات منعشة وحيوية تبث فيك النشاط أثناء كل ما تقومين به خلال النهار، في مقدمها المغنوليا والحمضيات. سيضفي عطر كارتييه Cartier Pur Magnolia Eau de Toilette النضارة والإشراقة على إطلالتك.

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Calvin Klein Euphoria Blush Eau de Parfum

Calvin Klein Euphoria Blush Eau de Parfum



يشتمل هذا العطر في تركيبته على باقة رائعة من نغمات العطور التي تدوم رائحتها طويلاً، لتجعل إطلالتك مكتملة ولافتة للأنظار في كل مكان. من بين هذه النغمات: التوت، الفلفل الوردب، الورد، الأوركيد، الشوكولاته، والباتشولي. ننصحك بتجربته هذا الصيف، فهو أحد أفضل عطور صيف 2020 وأكثرها أناقة.



Ellis Brooklyn Salt Eau de Parfum

Ellis Brooklyn Salt Eau de Parfum



هذا العطر نباتي وخال من أي مكونات قاسية، وهو عطر حسي ومعقد مستوحى من الذاكرة الحديثة ليوم مشمس على شاطئ البحر. نغماته الأساسية زهرة اليلانغ يلانغ، والنياري تاهيتي. يلائم هذا العطر الصيفي الجديد المرأة الغامضة والقوية التي تشد الانتباه أينما تواجدت.

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Armani Beauty Sì Passione Intense Eau de Parfum

Armani Beauty Sì Passione Intense Eau de Parfum



إنه عطر شرقي – زهري صدر حديثاً عن دار جيورجيو أرماني Giorgio Armani، وهو سيكون من أبرز عطور صيف 2020. مقدمة هذا العطر من شراب الكشمش، قلبه من الياسمين، وقاعدته من المسك الأبيض والباتشولي والفانيليا وأخشاب الأرز. هذا العطر الصيفي الغني والمركز ملائم لمحبات الروائح القوية التي تلفت الأنظار.



Givenchy Irrésistible Eau de Parfum

Givenchy Irrésistible Eau de Parfum



يأتي عطر جيفنشي Givenchy الجديد هذا ليضفي رونقه الخاص على صيف 2020، حيث يبث الطاقة في المرأة بفضل نفحاته الحيوية والمنعشة، التي تضفي أيضاً لمسة من السحر والأنوثة على كل من تتعطر به. وهو عطر يحاكي متعة الحياة بكل ما للكلمة من معنى. نغماته الأساسية: الكمثري، الورد، والخشب.



Yves Saint LaurentMon Paris Intensement Eau de Parfum

Yves Saint LaurentMon Paris Intensement Eau de Parfum



اجعلي من صيفك رحلة رومانسية الى مدينة باريس المتلألئة، من خلال استخدام عطر إيف سان لوران الجديد Yves Saint LaurentMon Paris Intensement Eau de Parfum، الذي يعتمد في تركيبته على الكشمش الأسود والورد والمسك الأبيض، والفاوانيا والباتشولي والفانيليا...

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