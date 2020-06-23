بعد تصدرها تريند جوجل.. قصة حب جمعت جورجينا رزق ملكة جمال الكون مع وليد توفيق

علاقات و مجتمع

تصدر اسم جورجينا رزق، ملكة جمال لبنان لعام 1970، وملكة جمال الكون في 1971، محرك البحث جوجل في مصر، عقب نشر زوجها الفنان وليد توفيق، صور جديدة تجمعهما، في أحدث ظهور لهما، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة صيفية كاجوال، من قميص فضفاض أصفر، وبنطلون قاتم اللون، مع توشحها بشال، ملفتة الأنظار بمكياج بسيط وشعر أشقر منسدل.

"جمعتنا قصة حب مجنونة استمرت 5 سنوات، دون أن يعلم أحد بذلك، سافرنا معا على متن أول طائرة إلى القاهرة"، هكذا تحدث الفنان وليد توفيق، عن علاقته بزوجته جورجينا رزق، ملكة جمال الكون، خلال استضافته ببرنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي من سنوات عدة.

كان اللقاء الأول الذي جمع بين وليد وملكة جمال الكون، أثناء زيارته لمصر للمرة الأولى، وقبل صعوده للطائرة، كانت المرة الأولى أيضًا، فوجئ بوجود سجادة حمراء، ومشروبات فاخرة على الطائرة، وظن هو القادم من عالم مقاولات الكهرباء، والمتجه إلى مصر، بصحبة عوده والقليل من الملابس، أن ذلك الاستقبال كان من أجله.

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تعجب توفيق من حفاوة ذلك الاستقبال، بالرغم من أنه كان فقط ظهر في برنامج"استوديو الفن"، وغنى "بهية، وأبوكي فين يا صبية"، وبوجه عام لم يكن مشهورا بالقدر الكافي".

وأشار اكتشف أن هذا الاستقبال والحفاوة الكبيرة لم تكن له ولكن كان لملكة جمال الكون عام 1971 اللبنانية جورجينا رزق".

وتابع وليد، أن المنتج الذي كان رفيقه في تلك الرحلة شجعه على الذهاب لتحيتها في الطائرة، وإنه في تلك الفترة كان معجبًا بها كأول ملكة جمال للكون عربية ولبنانية، ومرت فترة طويلة قبل أن يلتقي وليد وجورجينا مرة ثانية، وكان ذلك في باريس، حيث عرض عليها العمل بفيلم مشترك، لكن رزق تحفظت لرغبتها في التركيز على تربية ابنها علي".

وأشار، في مقابلة تلفزيونية له مؤخرًا له، مع الفنانة لطيفة، إلى أنّ جورجينا رزق، رفضتْ مشاركته، والتعاون معه في أحد الأفلام الفنية، موضحًا، أنّها أظهرتْ شموخها، برفضها، موضحًا أنه تزوجها بدون فرح، ولا بدلة، ولا فستان".

وتابع وليد، "تلقّت جورجينا عروضاً للزواج من أربعة رجال يملكون جميعهم طائرات خاصة، لكن سبحان الله منذ التقينا لم نواجه أي عائق وصولاً إلى زواجنا، وخصوصاً أنها كانت معتنقة الدين الإسلامي بسبب زواجها الأول".