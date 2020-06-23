ماسك سحري للبشرة المتضررة من بقع الشمس والبهتان

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كتب: هن - 12:13 م | الثلاثاء 23 يونيو 2020

تسبب أشعة الشمس الضارة بقعا داكنة، كما تتسبب في أفول البشرة، وقلة نضارتها، ويعد ماسك البابايا رائعا بشكل خاص لأولئك الذين يعانون من فرط التصبغ، وبقع الشمس، ولون البشرة غير المتكافئة. ويقدم لك "هن"، طريقة عمل ماسك البابايا بالعسل، بحسب موقع "ماري كلير"، المتخصص في التجميل والمكياج. Advertisements ماسك البابايا المقادير 2 ملعقة كبيرة من العسل. 1/2 كوب من البابايا المهروسة. طريقة ماسك البابايا يخلط العسل مع البابايا المهروسة، في وعاء كبير. يوضع الخليط برفق على وجهك لمدة 15-20 دقيقة. يغسل الوجه بالماء الفاتر. يجب ترطيب الوجه بعد الماسك بأي نوع من الكريمات المرطبه.

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