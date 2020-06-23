"لسه قمر".. جورجينا رزق تتصدر "جوجل" بعد صورتها مع وليد توفيق (صور)

لايف ستايل

تصدر اسم جورجينا رزق، ملكة جمال لبنان لعام 1970، وملكة جمال الكون في 1971، محرك البحث جوجل في مصر، عقب نشر زوجها الفنان وليد توفيق، صور جديدة تجمعهما، في أحدث ظهور لهما، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت ملكة جمال الكون سابقا، بإطلالة صيفية كاجوال، من قميص فضفاض أصفر، وبنطلون قاتم اللون، مع توشحها بشال، ملفتة الأنظار بمكياج بسيط وشعر أشقر منسدل.

وتضمنت إحدى الصور تواجد المنتج حماد أتاسي، الذي وصفه الفنان اللبناني بـ"الصديق" و"الأخ".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "إنتي لسه زي ما انتي قمر"، و"ما زلتي ملكة جمال"، و"حلوة وزي القمر يا جورجينا".