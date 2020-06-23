اتجاهات التنانير العصرية صيف 2020 من ماركات عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 يونيو 2020 11:44 صباحاً - من منا لا تعشق ارتداء التنانير بالأخص في فصل الصيف الحار؟! ذلك لأن التنانير هي من أكثر قطع الأزياء استخداماً في فصل الصيف نظراً للراحة التي تضفيها على المرأة التي ترتديها.

تنورة قصيرة بتصميم بولكا من كارولينا هيريرا Carolina Herrera



من هذا المنطلق عمدت دور الأزياء والماركات العالمية إلى تقديم الكثير من التصاميم الخاصة بآخر اتجاهات التنانير ضمن مجموعاتها لموسم صيف 2020 موفرة للمرأة خيارات لا تعد ولا تحصى لمختلف المناسبات والأوقات، سواء لإطلالات نهارية كاجوال أو لإطلالات مسائية راقية.

نقدم إليك اليوم من خلال الخليج 365 أجمل موديلات التنانير التي رصدناها على منصات العروض لصيف 2020 والتي جاء بعضها قصيراً وبعضها الآخر طويلاً ليتناسب ومختلف الأجسام والقامات.. فتابعي معنا.

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التنانير العصرية لصيف 2020 من منصات العروض

تنانير دنيم عصرية لموسم صيف 2020

تنورة دنيم من دار سيلين Celine



لا تزال موضة تنانير الجلد والتنانير بالكسرات رائجة لموسم صيف 2020، فلا تتخلي عنها أبداً من خزانتك! ولكن أضيفي إليها مجموعة من تنانير الدنيم التي عادت لتعرف هذا الموسم رواجاً كبيراً بمختلف قصاتها العصرية والترندي.

رأينا تنانير الدنيم مميزة على منصة عرض سيلين Celine، حيث جاءت بتصميم ميدي وأسلوب باتشوورك patchwork عصري مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي. نسقيها مع بلوزة من الحرير الناعم وحذاء بوتس من الشمواه لإطلالة ملفتة هذا الصيف.

كذلك، فقد أضفت البلوزة البيج المصممة من الحرير الراقي لمسة من الفخامة على تنورة الدنيم الطويلة ذات الفتحة الأمامية خلال عرض جيفنشي Givenchy.

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أما الدنيم القصيرة فجاءت رائعة ضمن عرض ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti بتصميم الباتشوورك الشبابي. نسقيها مع إطلالة كاملة بالدنيم وحذاء صيفي فلات بدون كعب لإطلالة تجمع بين الأناقة وروح الشباب.

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تنانير طويلة عصرية لموسم صيف 2020

تنورة طويلة بطبعات الكارو من كريستيان ديور Christian Dior



رصدنا اتجاهات التنانير الطويلة بأسلوب عصري جداً ضمن عروض صيف 2020 لدى أهم الماركات العالمية. فأعجبتنا بألوانها الصيفية الحيوية ضمن عرض كارولينا هيريرا Caroline Herrera من خلال تنورة باللون الأصفر بطبعات الورود المنعشة والتي تناسب صاحبات الأرداف الممتلئة اللاتي يسعين إلى إخفائها.

أما التنانير الطويلة لدى دار كريستيان ديور Christian Dior فقد اتخذت تصميم طبعات الكارو الكبيرة. وقد لفتتنا على المنصة التنورة الطويلة بالكاروهات باللونين الأسود والبيج والتي يمكنك تنسيقها بأسلوب جداً عصري مع قميص دنيم لإطلالة شبابية كاجوال.

تنانير قصيرة عصرية لموسم صيف 2020

تنورة قصيرة بالطبعات من فرساتشي Versace



قدم المصممون العالميون تصاميم جذابة للتنانير القصيرة العصرية ضمن عروضهم لصيف 2020. وقد جاءت منها الابتكارات الشبابية الترندي المصممة من الجلد الفاخر والألوان السادة ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo والتي يمكنك تنسيقها لإطلالة نهارية مع قميص كاجوال وسنيكرز أو صندل فلات؛ وأخرى مخصصة للإطلالات المسائية الراقية مصممة من قماش الساتان الفاخر والطبعات الحيوية ضمن عرض فرساتشي Versace.

اختاري التنانير القصيرة إذا كنت من ذوات القامة القصيرة، حيث أن التنانير الطويلة لا تليق بك أبداً.

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