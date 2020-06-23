"في المنزل".. طريقة سريعة للحصول على ماسك يعالج تلف الشعر

مطبخ

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، بدأت العديد من الفتيات في استعمال أطعمة ومنتجات بالمنزل، لصناعة ماسكات للعناية بالشعر، دون الحاجة إلى شراء مستحضرات صناعية، باحثات عن وسائل آمنة لنعومة الشعر وعلاجه من التلف والجفاف.

وفيما يلي "حل سحري" من موقع the beauty madness، لقناع يحتوي على 3 مكونات فقط، لنعومة الشعر وعلاجه من الجفاف في المنزل.

مكونات علاج الشعر التالف

زيت الزيتون

شوفان مطحون

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كوب حليب بارد

طريقة تحضير قناع علاج الشعر التالف

- خلط جميع المكونات، للحصول على قوام كريمي.

- غسل الشعر جيدا.

- وضع القناع على الشعر لمدة 30 دقيقة.

- غسل الشعر بالماء البارد، مع إمكانية تكرار القناع مرة أسبوعيا.