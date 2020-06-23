عبر إنستجرام.. آسر ياسين يفضل اللحظات الأسرية

علاقات و مجتمع

يتواصل الفنان آسر ياسين مع جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وأكثر ما يميز هذا المحتوى، هو صوره ولقطاته الأسرية، الذي يحب إبرازها دوما، بعيدا عن الأضواء ومشاريعه الفنية.

آسر ياسين ووالده

هو آخر ما نشره آسر ياسين، خلال الاحتفال بيوم الأب العالمي، حيث شارك جمهوره ومتابعيه، صورته مع والده، وأظهرت الصورة الشبه بينهما.

آسر ياسين وزوجته

يتغزل الفنان آسر ياسين في زوجته من حين لآخر، غير عابئا بالتنمر الذي تتعرض له أحيانا ويكتب في تعليقه على الصور عبارات الحب والغزل.

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كما تشاركه زوجته في حضور المهرجانات الفنية المختلفة، ويحرصان على التقاط الصور التذاكرية على السجادة الحمراء.

آسر ياسين ووالدته

والدته كذلك كانت واحدة من نجوم صفحة آسر ياسين على إنستجرام، فهو دائم الاحتفال بها.

وشارك آسر ياسين، صورة له مع والدته وفيديو، يهنئها فيه بعيد الأم في مارس الماضي، خلال انتشار فيروس كورونا المستجد.