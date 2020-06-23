الامارات | من سن الـ 40.. البشرة تحتاج إلى عناية خاصة لهذه الأسباب

شكرا لقرائتكم خبر عن من سن الـ 40.. البشرة تحتاج إلى عناية خاصة لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت فنانة التجميل الألمانية ناتالي فيشر أن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة، بدءاً من عمر 40 عاماً؛ إذ يقل إنتاج الكولاجين بوضوح مع التقدم في العمر، وتتباطأ عملية تجدد الخلايا، ومن ثم تقع البشرة فريسة للتجاعيد والترهلات والتهيج والبقع الصبغية.

ولمواجهة ذلك تنصح فيشر باسخدام مستحضرات العناية المحتوية على حمض الهيالورونيك الذي يعمل على ترطيب البشرة، ومن ثم حمايتها من الجفاف والتجاعيد.

وينبغي أيضاً استعمال مستحضرات العناية المحتوية على فيتامين سي، الذي يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة ما يعرف بالجذور الحرة Free Rdicals، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة والبقع الصبغية. كما يمنح فيتامين سي البشرة مظهراً مشرقاً يشع نضارة وحيوية.

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ومن المهم أيضاً استعمال مستحضرات العناية المحتوية على الزنك أو حمض الساليسيليك؛ إذ تعمل هذه المواد الفعالة على فتح المسام المسدودة وتعجل بشفاء الالتهابات، ما يساعد في مواجهة البثور وشوائب البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي استعمال مستحضرات العناية المحتوية على الرتينول (فيتامين A)، الذي يحارب أضرار أشعة الشمس والبقع الصبغية ويعمل على تصغير المسام الكبيرة ويمنح البشرة ملمساً ناعماً كالحرير.

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