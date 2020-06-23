الامارات | بعد معركة مع السرطان.. وفاة مُخرج فيلمين من سلسلة «باتمان»

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معركة مع السرطان.. وفاة مُخرج فيلمين من سلسلة «باتمان» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي جويل شوماخر مخرج فيلمَين من سلسلة «باتمان» و«لوست بويز» عن عمر 80 عاماً بالسرطان.

وقال وكلاء أعمال شوماخر في بيان، أمس الإثنين، إن هذا الشخص الذي بدأ حياته المهنية كمصمم أزياء قبل أن يصبح اسماً بارزاً في هوليوود، توفي «بسلام» في نيويورك «بعد عام من معركته مع السرطان».

وشوماخر معروف خصوصاً بإخراجه فيلمي «باتمان فوريفر» (1995) و«باتمان أند روبن» (1997).

وتولى شوماخر إخراج سلسلة «باتمان» من تيم بيرتون، وكان أول فيلم أخرجه من بطولة فال كيلمر ناجحاً جداً.

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بدأ شوماخر مسيرته في هوليوود كمصمم أزياء في السبعينات، وعمل على أفلام من بينها «سليبر» لوودي ألين (1973) و«انتيريرز» (1978).

وحقق أول نجاح له كمخرج من خلال فيلم «سانت إلموز فاير» في عام 1985.

ويعزى الفضل لشوماخر في مساهمته في إطلاق مسيرات ممثلين مثل ماثيو ماكونهي وكولين فاريل.

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