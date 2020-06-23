عرض زواج وتجميد بويضات واحتفال بالطلاق.. حكايات سيدات أثرن الجدل

علاقات و مجتمع

خرجن عن المألوف وتحدين العادات والتقاليد السائدة التي فرضت على الفتيات الخجل، ليعلن عبر حساباتهن على "السوشيال ميديا"، مواقف أثرن بها الجدل، ولفتن الأنظار إليهن، فانقسمت حولهن الآراء بين مؤيد ورافض لما أقدمن عليه.

مها أسامة، اسم تصدر منصات "السوشيال ميديا"، خلال الساعات الماضية، فهي الفتاة التي خرجت في مقطع فيديو، وعرضت نفسها للزواج، بداعي ما سببه فيروس كورونا المستجد من أزمة اقتصادية.

وعقب ساعات قليلة من تداول الفيديو بشكل كبير، تلقت "مها" بالفعل عروض زواج من شباب، أجمعوا بأن المواصفات التي ذكرتها الفتاة الثلاثينية تتوافر في شخصياتهم، وهي الاحترام والجدية، بحسب ما أعلنته "مها" في مقطع الفيديو.

قصة "مها" ليست بالأمر الشائع في المجتمع المحافظ، لكنها اتفقت مع أخريات أثرن الجدل أيضًا لما أقدمن عليه، أو إعلانهن عن مواقف غير مألوفة.

- نعمة تحتفل بزواجها مع ضرتها

البلوجر نعمة حسنين، تصدرت قصتها منصات "السوشيال ميديا"، بعدما انتشر "سيشن" زواجها، وذلك لوجود زوجة زوجها الأولى أثناء زفافها.

القصة غير شائعة، فزواج الرجل للمرة الثانية غالبًا ما يتسبب في خلافات وغضب للزوجة الأولى، وهذا ما لم يحدث في زواج "نعمة"، التي تزوجت من رجل، زعم البعض بأنه زوج صديقتها، ولديه أطفال منها.

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اتهامات وجهها البعض لـ"نعمة"، بخطف زوج صديقتها، لتخرج بعد ذلك، عبر حسابها على فيس بوك، موضحة تفاصيل ما حدث: "جو إني خطفت حد من حد ده كدب، الموضوع من قبل ما يتفتح معايا أنا شخصيا كان بعلمها وموافقتها أولًا، ونقطة إنها صاحبتي دي كمان تأليف، وأغلبية الناس اللي متابعاني عارفة صحابي بالظبط، وأنا معملتش حاجة غير إني اتزوجت على سنه الله ورسوله".

- ريم أعلنت تجميد البويضات

في العام الماضي، أثارت ريم مهنا، جدل كثيرًا، فهي الفتاة التي أعلنت عن إجرائها عملية تجميد البويضات قبل عامين، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، تحدثت من خلاله عن تفاصيل العملية.

وذكرت الفتاة في مقطع الفيديو: "الطبيب فتح منطقة البطن عندي 3 أو 4 فتحات صغيرة، سحب من خلالها البويضات، ووضعها داخل ثلاجة لحفظها وتجميدها.. العملية لم تستغرق سوى ساعة واحدة.. ويمكن حفظ البويضات لمدة 20 عامًا".

الخطوة التي وصفها البعض بـ"الجريئة" والتي أقدمت عليها "ريم"، كان سببها هو احتمالية تأخير زواجها حتى تجد الشخص المناسب: "كان عندي اقتناع بأن الزواج أنسب بعد سن الثلاثين، لكني لم أضمن أن يحدث ذلك، وهو ما يمكن أن يأخر الزواج إلى سن 46 على سبيل المثال، الأمر الذي قد يعرقل عملية الحمل".

- شريهان تحتفل بطلاقها

"إنتو احتفلتوا بالفلانتين وأنا هحتفل بطلاقي" كلمات لسيدة تدعى شريهان غازي، نشرتها عبر حسابها على فيس بوك، وهي تحتفل بطلاقها، وهو أيضًا من الأمور غير المألوفة، فغالبًا الطلاق ما يصاحبه مشاعر الحزن والغضب.

لكن، "شيرين" ظهرت وهي تحمل تورتة مكتوب عليها "طلاق مبارك"، وحولها بلالين صفراء وحلويات، وقالت في منشورها: "شافني في عزاء بابا يوم 8/4، اتجوزني يوم 9/29، وطلقنى يوم عيد ميلاده، 1/11، احتفلت بالطلاق يوم الفالنتاين 11/4".

ورفضت الإفصاح عن سبب طلاقها، معتبرة أنه أمر خاص بها وبأسرتها، وأنها لم تخبر أحدا بسبب طلاقها بعد زواج دام شهر واحد.