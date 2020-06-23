الامارات | «مرشدات الشارقة».. «ذكاء عاطفي» وحلويات

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرشدات الشارقة».. «ذكاء عاطفي» وحلويات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت «مفوضية مرشدات الشارقة» ورشتي عمل خلال شهر يونيو الجاري، تعلمت خلالها الفتيات أساسيات فن خَبز الكعك، بالإضافة إلى مبادئ تنمية الذات، وتعزيز المقدرة على فهم العواطف الشخصيّة والتعامل معها.

وراعت الورشتان في تصميمهما تعزيز المهارات الحياتية للمنتسبات وضمان المشاركة والتفاعل مع الأنشطة الإنتاجية المثمرة (عن بُعد)، كما ساعدت المرشدات (من العمر 12 - 16 عاماً)، والمرشدات المتقدمات (من الفئة العمرية 16 - 18 عاماً) المشاركات على تعزيز الثقة بالنفس والارتقاء بالذكاء العاطفي.

وفي ورشة العمل الأولى التي حملت عنوان «كعكة التوت بالتعاون مع تجربة مع الشيف عبير»، تعلمت المشاركات خطوات تحضير كيكة التوت وطريقة خبزها في الفرن.

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وفي ورشة العمل الثانية المعنية بعلم النفس التي أقيمت تحت عنوان «تفهم المشاعر والسيطرة عليها» واستضافت شمّا الحمراني، معالجة نفسية إكلينيكي، مرخصة من هيئة الصحة بدبي، شاركت ثماني مرشدات ومرشدات متقدمات (14 – 18 عاماً) من منتسبات المفوضية في جلسة علاج نفسي جماعية (عن بُعد) لتعزيز الوعي بأهمية «الذكاء العاطفي» وكيف يمكن للعواطف أن تترك أثراً سلبياً على الإنسان في حال عدم معالجتها بطريقة صحيّة وسليمة.

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