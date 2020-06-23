الامارات | «كوفيد-19» غيَّر عادات استهلاك الموسيقى في الشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد-19» غيَّر عادات استهلاك الموسيقى في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار سلسلة الحوارات الإلكترونية التي تستضيفها مدينة دبي للإنترنت، قال إيلي أبوصالح، نائب رئيس تطبيق «أنغامي»، إن عادات الاستماع إلى الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تغيراً كبيراً خلال فترة تفشي وباء «كوفيد-19».

وأشارت البيانات الجديدة التي سلّط إيلي أبوصالح الضوء عليها خلال الجلسة الحوارية، إلى تغير ملحوظ في عادات استهلاك الموسيقى عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وسط إجراءات البقاء في المنزل التي اتبعها الناس، منوّهاً بأن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ستسهم في مزيد من التخصيص لخدمات الاشتراك بما يتناسب مع متطلبات المستخدمين.

وسجّل تطبيق أنغامي الرائد في المنطقة لبث الموسيقى والاستماع إليها، ارتفاعاً بنسبة 20% في عدد المستخدمين الذين يستمعون إلى الموسيقى من أجهزتهم المكتبية، و30% ممن يستمعون عبر أجهزة التلفاز، وهو ما يخالف الاتجاه السائد في النفاذ إلى الموسيقى عبر الهواتف والأجهزة المتحركة.

وشهد التطبيق الموسيقي الرقمي زيادة في عدد المستخدمين الذين يستمعون إلى الموسيقى ليلاً، إضافة إلى عدد المستخدمين الذين يستمعون إلى أغانيهم المفضلة من الساعة العاشرة عوضاً عن الساعة الثامنة صباحاً.

وقال إيلي أبوصالح في هذا السياق: «يشهد القطاع التكنولوجي تغيراً مستمراً، وهذا ما ساعدنا على التجهز جيداً والتحرك بسرعة والتأقلم مع تلك التغييرات، والأهم من ذلك كله هو الاستمرار في الابتكار».

وكشف أبوصالح أيضاً أن التطبيق على وشك إطلاق ميزة جديدة تتيح الاستفادة من الفرص التي توفرها عملية التحول الرقمي للاضطلاع بحلول ومنتجات مبتكرة. وستمكّن ميزة «البث الإذاعي الحي» (Live Radio) مستخدمي التطبيق من البقاء على تواصل ومشاركة الموسيقى أثناء فترة التباعد الاجتماعي، وسيتم إطلاق هذه الميزة قريباً.

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وأشار أبوصالح إلى حجم التغيير الذي طرأ على إنتاج المحتوى في الأشهر القليلة الماضية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم تسجيل زيادة بنسبة 50% في أغاني «الريميكس» العربية، وهي أغانٍ قديمة أعيد إنتاجها بأشكال موسيقية جديدة، وزيادة 60% بالأغاني المقلّدة (Covers)، خصوصاً مع قيام الفنانين بإعادة إنتاج المحتوى من منازلهم.

وكشف أبوصالح أن «أنغامي» أطلقت صندوقاً للفنانين يتيح لهم إمكانية الترويج للمحتوى الخاص بهم على التطبيق، لمساعدتهم في تسليط الضوء على إصداراتهم الحالية أو المقبلة. وناقش أبوصالح دور تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في توفير تجربة موسيقية مخصصة للمستخدمين تشكل توجهاً مهماً يجب الانتباه إليه في المستقبل.

يذكر أن مدينة دبي للإنترنت، أكبر مركز لاحتضان المواهب والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط، تستضيف أبرز خبراء القطاع ضمن سلسلة حواراتها الإلكترونية التي تحرص على تعزيز تفاعل شركاء الأعمال وتثقيفهم.

ارتفاع بنسبة 20% في عدد من يستمعون للموسيقى من أجهزتهم المكتبية، و30% ممّن يستمعون عبر أجهزة التلفاز.

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