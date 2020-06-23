الامارات | 6 أفلام تستأنف التصوير وتستعد لدور العرض

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أفلام تستأنف التصوير وتستعد لدور العرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من أن بقاء الناس في بيوتها قد أتاح لها فرصة مشاهدة بعض الأفلام القديمة التي لم يتسنَّ لها مشاهدتها، فإن هناك عدداً كبيراً من الأفلام الجديدة التي سنتمكن من مشاهدتها قريباً. وحسب «بي بي سي»، فقد بدأت الشركات المنتجة لعدد من الأفلام الأكثر مشاهدة في استئناف التصوير، الذي كان قد أوقف بالطبع بسبب «كوفيد-19». وفي ما يلي ستة أفلام فقط من بين أفلام كثيرة ستطلق في عام 2021، وهو الوقت الذي نأمل أن تكون دور السينما قد عادت فيه إلى العمل.

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