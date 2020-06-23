الامارات | بطارية عملاقة تعمل بالهواء المضغوط

شكرا لقرائتكم خبر عن بطارية عملاقة تعمل بالهواء المضغوط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شيدت شركة طاقة بريطانية منشأة ضخمة لتخزين الطاقة بكفاءة أعلى بالاعتماد على الهواء المضغوط. وتستخدم المنشأة فائض الكهرباء لضغط الهواء في خزان ضخم وتحويله إلى سائل، ولاحقاً الاستفادة من الهواء المضغوط لتشغيل العنفات العملاقة، ما يتيح مواصلة استخدام الطاقة النظيفة حتى في الظلام وعدم فعالية الألواح الشمسية أو حينما تتوقف عنفات الرياح.

ومن المفترض أن تكون البطارية نقطة انطلاق للوصول إلى بنية تحتية للطاقة المتجددة، وقررت الحكومة البريطانية دعم هذه التقنية بمنح شركة هايفيو باور 12 مليون دولار لتنفيذها.

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وقال كواسي كوارتنغ، وزير الطاقة البريطاني، لصحيفة الغارديان: «ستساعدنا مثل هذه المشاريع في إدراك القيمة الكاملة لمصادر الطاقة المتجددة لدينا على مستوى العالم، وفي ضمان استمرار توفير الطاقة النظيفة للمنازل والشركات، حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة والرياح ساكنة».

ومن المتوقع أن يحتاج بناء البطارية لمدة ثلاثة إلى أربعة عقود، وستوظف الشركة مهندسي نفط وغاز لتمكينهم من العمل في الطاقة المتجددة، وقال خافيير كافادا، الرئيس التنفيذي لشركة هايفيو باور: «تقنيات التخزين الأخرى ليست المنافس الرئيس لتقنيتها، بل الوقود الأحفوري، إذ مازال الناس يواصلون بناء مصانع الغاز والفحم».

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