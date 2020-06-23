الامارات | أرجنتيني يتحدى حظر الطيران والمحيط الأطلسي لرؤية والديه

شكرا لقرائتكم خبر عن أرجنتيني يتحدى حظر الطيران والمحيط الأطلسي لرؤية والديه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «المهمة أًنجزت».. بهاتين الكلمتين عبر البحار الأرجنتيني خوان مانويل باييستيرو عن فرحته بعدما نجح في عبور المحيط الأطلسي في مركب صغير بمفرده، لرؤية والديه المسنين، إثر عجزه عن أن تُقله طائرة من البرتغال إلى دياره بسبب جائحة «كوفيد-19».

وصاح باييستيرو لدى وصوله إلى مرسى في مسقط رأسه مار ديلا بلاتا «لقد نجحت! لقد نجحت!».

وأمضى الرجل البالغ 47 عاماً 85 يوماً منهكاً على مركبه الصغير البالغ طوله تسعة أمتار.

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وقد خضع لدى وصوله لفحص «كوفيد-19» وأتت نتيجته سلبية، فتمكن من النزول إلى اليابسة لرؤية والدته نيلدا البالغة 82 عاماً ووالده كارلوس ابن التسعين.

وأوضح «لقد حققت ما كنت أجهد في سبيله في الأشهر الثلاثة الأخيرة. لقد اضطررت لذلك لأكون مع عائلتي. لهذا السبب أتيت». وكان يأمل بالوصول إلى الأرجنتين في 15 مايو تزامناً مع بلوغ والده التسعين، لكنه عجز عن ذلك، إلا أنه تمكن من الاحتفال بعيد الأب مع عائلته، وخطط باييستيرو الذي يعمل في إسبانيا لرحلته الطموحة بمفرده بعدما ألغيت الرحلات الجوية إلى الأرجنتين بسبب الجائحة، وخلال رحلته الطويلة علم أن «الناس يموتون يومياً بالآلاف في حين كنت في وسط الطبيعة. كنت أرى الحيتان والدلافين فيما البشرية تمر بهذه المحنة»، وانقطعت أخباره عن العائلة مدة 54 يوماً.

وقال والده كارلوس مبتسماً: «لكننا كنا ندرك أنه سيأتي. لم تساورنا الشكوك بأنه سيصل إلى مار ديل بلاتا ليكون مع الأهل»، وقطع باييستيرو مسافة 12 ألف كيلومتر خلال مغامرته، وكانت أول محطة له في فيتوريا في البرازيل والأخيرة قبل وصوله إلى الأرجنتين في لا بالوما في أورغواي.

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