الامارات | نجوم سينما وموسيقى في حفل خيري عالمي لمحاربة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم سينما وموسيقى في حفل خيري عالمي لمحاربة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدّم نجوم بارزون في سماء الموسيقى والسينما في العالم حفلاً ينقله التلفزيون ويعرض على الإنترنت، يوم السبت المقبل، لجمع التبرعات للمساعدة في محاربة مرض «كوفيد-19» في إطار مبادرة مشتركة بين منظمة «غلوبال سيتزن» والمفوضية الأوروبية.

وتهدف المبادرة التي أُطلق عليها اسم «غلوبال جول: يونايت فور أور فيوتشر» إلى جمع مليارات الدولارات في شكل تبرعات خاصة وعامة، للإسهام في الحد من تأثير الجائحة على المجتمعات المهمشة.

وفي بث على الإنترنت قبل الحفل، قالت نجمة موسيقى البوب، مايلي سايرس، إن الفقراء والمهمشين هم الأشد تضرراً من الجائحة. وحثت المانحين الذين يتبرعون بالمال للفحوص والعلاجات واللقاحات على ضمان تطويرها بطرق تجعلها متاحة للجميع في كل مكان. ويعمل الباحثون وصناع العقاقير على تطوير أكثر من 100 لقاح محتمل لـ«كوفيد-19» الذي راح ضحيته أكثر من 463 ألف شخص.

وسيقدم الحفل الممثل دوين «ذا روك» جونسون وستشارك فيه سايرس، والثنائي الغنائي كلوي وهالي، والمغنية كريستين آند ذا كوينز، وفريق كولد بلاي وشاكيرا، وغيرهم، كما سينضم إليهم الممثل هيو جاكمان، ولاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام، والممثلة تشارليز ثيرون.

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وقال هيو إيفانز الرئيس التنفيذي لغلوبال سيتزن: «نريد من زعماء عالمنا توفير مليارات الدولارات المطلوبة لتطوير وتوزيع الفحوص والعلاجات واللقاحات بالتساوي». وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن الحفل سيتزامن مع قمة لجمع التبرعات سيعبر من خلالها الفنانون والعلماء وزعماء العالم عن التزامهم «بمساعدة العالم على القضاء على فيروس كورونا دون التخلي عن أحد».

مايلي سايرس: الفقراء والمهمّشون هم الأشدّ تضرراً من «الجائحة».

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