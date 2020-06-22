"هنضر ولادنا".. "أمهات مصر" يناشد أولياء الأمور بعدم التواجد أمام لجان الثانوية

ماما

ناشدت منسقات "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بعدم انتظار أبنائهم أمام اللجان، منعا لنقل عدوي فيروس كورونا، والتسبب في انتشاره.

وقالت داليا الحزاوي، منسق اتحاد أمهات مصر: "يتجدد كل عام مشهد الأمهات أمام اللجان، ممسكة بالأذكار والأدعية، وكان هذا المشهد الجميع يشيد به وبعظمة الأم التي تقدم الدعم النفسي لأولادها، ولكن هذا العام الوضع مختلف تماما، وأصبح هذا المشهد عبثي ويمثل مأساة يجب أن تتوقف، لأن هذا التزاحم سيؤدي إلى انتشار عدوى فيروس كورونا".

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وأضافت "داليا" أن هذا المشهد سيضر أولياء الأمور وكذلك الطلاب، فيجب أن نكون أكثر وعيا ونقوم بدورنا في تحمل المسؤولية: "الحكومة لوحدها لا تستطيع، وقد شدد الاتحاد قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة على هذا المطلب، ونناشد من جديد أولياء الأمور بأن يوصلوا أولادهم اللجان ويتركوهم، لا داعي للجلوس أمام اللجان، هذا ظرف استثنائي ويحتاج مننا تصرفات عقلانية".

وأوضحت شيرين حمدي، منسق اتحاد أمهات مصر، أننا في وقت صعب جدا في ظل أزمة كورونا وذروة الوباء، وبالتالي ليس من المعقول أن نرى مشهد تزاحم أولياء الأمور أمام اللجان، وتحدث تجمعات كبيرة مثل التي شاهدناها في أول أيام الامتحانات، وقد تتسبب في العدوى لولي الأمر وللطالب، ونصبح نحن القنبلة الموقوتة التي نضر بها أنفسنا وأبناءنا والبلد".

وناشدت شيرين، جميع أولياء الأمور، بعدم الوقوف مع أبنائهم أمام اللجان، أو انتظارهم لحين خروجهم من اللجنة.

وشددت أميرة محمود عبد المبدي، منسق اتحاد أمهات مصر، على ضرورة نزول الطلاب من منازلهم مرتدين الكمامات حرصا على سلامتهم، وضرورة مراعاة التباعد بين الطلاب وبعضهم البعض.

ولفتت "أميرة" إلى أن تأخر فتح اللجان في التاسعة صباحا بدلا من الثامنة صباحا أدى لتكدس الطلاب أمام اللجان وعند دخول اللجنة، مطالبة أولياء الأمور من الأمهات بعدم الذهاب مع الأبناء إلى الامتحان، وعدم الانتظار أمام المدارس، لمنع الازدحام وانتقال العدوى.