بعد وفاة ابنه.. شقيقة أوس أوس: موقعش من البلكونة وكفاية شائعات

علاقات و مجتمع

وجهت إيمي أسامة، شقيقة الفنان "أوس أوس"، رسالة مؤثرة له، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، داعية الله أن يربط على قلبه ويلهمه الصبر، بعد وفاة رضيعه البالغ من العمر 3 أشهر.

وكتبت "إيمي" عبر إنستجرام، في تعليق أرفقته بصورة مع شقيقها: "من أصعب لحظات عمري لما شفتك منهار يا حبيبي، بس ده قضاء الله وقدره.. ربنا بيحبك أكتر من حبك لربنا واختارك في مكانة أعظم لأنك أحن وأعظم أب في الدنيا، وسبلك ملاك شفيع ليك انت وروايد يوم القيامة، وربنا يحفظلكم عمر، وتفرحوا بيه، ويكون سندك في الدنيا، ويعوضكم بكل الخير، ويربط على قلبكم السكينة والصبر".

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وأضافت: "لا إله إلا الله، لله ما اخذ ولله ما أعطى، اللهم اجعله ذخراً لوالديه، وفرطاً وشفيعاً مجاباً، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم".

وعبر خاصية "ستوري" على إنستجرام، أكدت "إيمي" أن الطفل الصغير لم يسقط من البلكونة كما يدعي البعض، وطالبت مروجي الشائعات بأن تأخذهم رحمة بوالدته.

يذكر أن نجل الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، توفي، وقالت ندى محمود زوجة الفنان علي ربيع، إن الوفاة كانت طبيعية، ونعى "أوس أوس"، رضيعه عبر إنستجرام، مؤكدا نبأ وفاته.