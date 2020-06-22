6 مواقف يجوز فيها للزوج الكذب على زوجته.. لاستمرار علاقتكما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلجأ بعض الأشخاص إلى الكذب على شريك حياته في بعض المواقف، رغم تعدد الأسباب.

والكذب في جميع الأحوال صفة سيئة لا يجب أن يتحلى بها الشخص، لكن أورد موقع برايت سايد الأمريكي، بعض المواقف التي يكون فيها الكذب مقبولا لاستمرار العلاقة بما لا تؤذي أي طرف، وهي كالتالي:

1- مشاعرك تجاه الآخرين:

قد ترغب أحيانا في تجنب الإجابة عن الأسئلة الصعبة من شريكك فقط من أجل علاقتك، مثل سؤال هل أحببت أي شخص أكثر مني؟ إذا كان كل شيء على ما يرام في علاقتك ولن تنفصل عن شريكك الحالي، فمن الأفضل أن تقول "لا"، بغض النظر عن الحقيقة، ربما كنت قد أحببت شخصا أكثر في الماضي وقد تشعر أحيانا بانجذاب للآخرين، لكن علاقتك ومشاعر شريكك أكثر أهمية من ذلك.

2- لا تريد أن تزيد من آلامه:

الانفصال ليس سهلا على الإطلاق وتحتاج إلى إيجاد طرق ذكية لإخبار شريكك بأن الأمر قد انتهى، لست بحاجة إلى توجيه الشكوى والاتهامات، التي قد تؤذي الشخص الذي أحببته، ومن الأفضل أن تقول لشريكك المنفصل عنه إنه لم تكن المشكلة لديه، سيساعدك هذا في الحفاظ على الاحترام والكرامة والانقسام وديا دون الشعور بالذنب.

3- عندما تريد إيقاف مشاحنة مستمرة:

عندما لا تستطيع أنت وشريكك الاتفاق على شيء ما، فإنه يسبب لك الكثير من التوتر، لذا يجب أن تقول "آسف" وتتظاهر بقبول وجهة نظر شريكك، حتى لو شعرت في قلبك بخلاف ذلك.

4- عندما يمنحك شريكك هدية سيئة أو يقوم بإعداد وجبة سيئة:

يجب تجنب قول الحقيقة حتى لا تزعج من تحب خاصة في المناسبات الخاصة، لذا من الأفضل أن تكون كريما ومسامحا للأخطاء الصغيرة ما يجعل العلاقات أفضل، فمثلا عندما تمنحك زوجتك القميص الخاطئ في عيد ميلادك أو تقوم بإعداد وجبة طبخ في ذكرى زواجكما ليست لذيذة بما يكفي، يجب عليك أن تتظاهر بأنك معجب به على أي حال.

5- عندما تريد إلغاء موعد دون سبب وجيه:

عندما تكون في مزاج غير جيد لموعد أو تريد الخروج مع الأصدقاء قد يكون من الصعب الاعتراف بذلك، لأن الحقيقة قد تؤذي مشاعر شريكك، في هذه الحالة، من الأفضل اختراع سبب لإلغاء الموعد، مثل الاضطرار إلى البقاء في وقت متأخر من العمل.

6- عندما لا تحب اختيار شريكك لملابسه أو تسريحة شعره الجديدة:

في يوم من الأيام عندما لا يعجبك مظهر شريكك بشكل عام، يمكنك التظاهر بعكس ذلك، بدلا من أن تقول له الحقيقة وتتسبب في بعض الألم والارتباك، لذا يمكنك الاحتفاظ بأفكارك لنفسك.