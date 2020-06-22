محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:
ارتفاع نسبة السكر بالدم أثناء الحمل من المشكلات الصحية التي تعاني منها بعض الحوامل، وهو ما قد يتسبب في تعرض الأم والجنين للعديد من المضاعفات الخطيرة، منها صعوبة التنفس بعد الولادة.
ويساعد اتباع نظام غذائي معين، يتمضن تناول بعض الأطعمة على الوقاية من سكري الحمل، لتجنب تلك المضاعفات الصحية.
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كانت هذه تفاصيل خبر للحوامل.. إليكِ النظام الغذائي الأمثل للوقاية من السكري (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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