للحوامل.. إليكِ النظام الغذائي الأمثل للوقاية من السكري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون:

ارتفاع نسبة السكر بالدم أثناء الحمل من المشكلات الصحية التي تعاني منها بعض الحوامل، وهو ما قد يتسبب في تعرض الأم والجنين للعديد من المضاعفات الخطيرة، منها صعوبة التنفس بعد الولادة.

ويساعد اتباع نظام غذائي معين، يتمضن تناول بعض الأطعمة على الوقاية من سكري الحمل، لتجنب تلك المضاعفات الصحية.

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