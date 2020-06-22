الفيتامينات الطبيعية أم الطبية؟.. إليك كل ما يجب معرفته للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يحتاج الجسم إلى الفيتامينات الطبيعية سواء A أو B أو C أو D أو غيرها، لأن فشل الحصول عليها يهدد حياتك ويعرضك للإصابة بأمراض عدّة، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقارنة بين الفيتامينات، حيث قالت: "أيهما أفضل الفيتامينات الطبيعية في الطعام أم كبسولات الفيتامينات الطبية؟".

وأجابت "الصحة" عن السؤال وفقا لما ذكرته هبة حسين أخصائي الصحة العامة والتغذية، مشيرة إلى أن الأفضل هي الفيتامينات الطبيعية، الموجودة في الخضروات والفواكه مثل "الفراولة، والبرتقال والجوافة وغيرها".

أضافت هبة حسين: "يجب أن تحتوي نصف الوجبات "فطار- غداء- عشاء"، على خضروات، مع استبدال الحلويات بالفواكه، عن طريق عمل سلطة أو عصائر طازجة.

- كيف تحصل على الفيتامينات الطبيعية؟

حدد موقع "precisionnutrition"، أنواع الفيتامينات الطبيعية، وكيفية الحصول عليها.

فيتامين B6

يمكن الحصول عليه، عن طريق اللحوم والدواجن والأسماك والحبوب الكاملة والبقوليات والأوراق الخضراء ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ.

فيتامين A

مهم جدا للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي بأكمله، يوجد في مجموعة متنوعة من الأطعمة بما في ذلك الجزر والمانجو والفلفل والبطاطا الحلوة والحليب والجبن والبيض.

فيتامين D

يعد ضروريًا لمنع أنواع مختلفة من السرطان، وأمراض الكبد والسكري والقلب، ويساعد على تثبيت الكالسيوم في العظام، وتعتبر أشعة الشمس أفضل مصادره، بالإضافة إلى منتجات الألبان، والحبوب، والأسماك.

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فيتامين B

من أهم فيتامينات الطول والنمو، حيث يعمل على إنتاج الطاقة داخل الجسم، من أجل زيادة فاعليته يجب تناول الحبوب الكاملة مثل القمح والشوفان، بالإضافة إلى النشويات الطبيعية

فيتامين G

يعمل على تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم في مرحلة النمو من الميكروبات والأمراض المختلفة، يتواجد بكثرة في أنواع عديدة من الخضروات والفاكهة.

فيتامين C

مسؤول عن تقوية العظام وتبادل الكوليسترول في الدم، ويتوفر بكثرة في البقدونس، والكيوي والقرنبيط والشمام.

- كبسولات الفيتامينات الطبية

هي منتجات يتم تصنيعها لتزويد الجسم باحتياجاته من المعادن والفيتامينات وغيرها من العناصر، بجانب ما يقدمه الغذاء اليومي للجسم من تلك الاحتياجات، وتتوفر على هيئة أقراص دوائية أو كبسولات أو شراب سائل، مأخوذة من مصادر طبيعية أو يتم تصنيعها وتتوفر أنواع منها كمزيج لمجموعات من المعادن والفيتامينات والألياف والأحماض الدهنية والأمينية البروتينية أو الكولاجين،

وأفاد الباحثون أن هناك أكثر من 90 ألف منتج من المكملات الغذائية، كما أن حجم سوقها يصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويا في الولايات المتحدة وحدها، وفقا لما ذكرته "دويتش فيله".

يبقى التأكيد أن تناول المكملات الغذائية، يجب أن يكون باستشارة الطبيب، الذي ينبغي عليه تقديم توضيح للمرضى حول أهمية حصولهم على هذه المعادن والفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى من المصادر الطبيعية في طعامهم اليومي.

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