8 أطعمة تساعد على تطهير الكبد من السموم.. تناولها باستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

يدخل جسم الإنسان العديد من السموم من خلال ما يتعرض له من مصادر متعددة، وتتركز هذه السموم في الكبد.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد على تطهير الكبد من السموم، بحسب ما أورد موقع "wellandgood":

1- الثوم

يحتوي على مركبات تنتج إنزيمات كبدية، تساعد على تنظيف الكبد من السموم.

2- الليمون

غني بكميات كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وتساعد على تحليل المواد السامة وتفتيتها وتحويلها إلى مواد تذوب في الماء.

3- التفاح

يحتوي على نسبة عالية من البكتين، وهو مادة يحتاجها الجسم لحماية وتنقية الكبد من السموم، كما أنه يساعد على تحسين وظائف الكبد.

4- البروكلي

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به مضادات الأكسدة ويعتبر مصدر جيد لفيتامين أ، بالإضافة إلى احتوائه على مركبات تنشط إنزيمات الكبد التي تعمل على تنقية الكبد.

5- البطيخ

الليكوبين المضاد للأكسدة، والمركبات التي تزيد من إنتاج الجسم للجلوتاثيون، الموجودتان بالبطيخ، مواد طبيعية تساعد على طرد السموم.

6- الجزر

يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتينات والفلافونيوئيدات، وهي مركبات طبيعية تساعد على تحسين وظائف الكبد وطرد السموم.

7- الأفوكادو

يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون الضروري لنشاط الكبد في عملية تنظيف الكبد.

8- الشاي الأخضر

يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ما يساعد الكبد على تكسير السموم والتخلص منها.