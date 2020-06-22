شريف رمزي يناهض ظاهرة ختان الفتيات: جريمة بكل المقاييس

علاقات و مجتمع

أعلن الفنان شريف رمزي، رفضه لظاهرة ختان الفتيات التي استشرت في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية.

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ونشر "رمزي" صورة له مصحوبة بلافتة كتب عليها: "الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان، احميها من الختان".

وكانت الفنانة لقاء الخميسي، قد شاركت في حملة "لا للختان"، أمس، حيث نشرت صورة لها بلافتة عبر حسابها بتطبيق "انستجرام" جاء فيها: الختان جريمة، لا لختان البنات، احميها من الختان".