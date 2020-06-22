"ادعولها".. ابنة رجاء الجداوي: حالتها الصحية تتدهور ولم تفقد الوعي

علاقات و مجتمع

لا تزال حالة الفنانة رجاء الجداوي، تستدعي احتجازها في العناية المركزة، خاصة بعد ثبوت إيجابية المسحة الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وحاجتها للتنفس الصناعي لتنظيم دخول الهواء إلى الرئتين عن طريقة الفم أو الأنف.

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وخلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء أيضًا حول تدهور حالتها الصحية، وهو ما أكدته ابنتها الوحيدة أميرة حسن مختار، خلال حديثها لـ"هن"، التي ذكرت أن حالة والدتها بالفعل تدهورت لكنها لم تفقد الوعي: "هي واعية بكل حاجة حولها".

وأوضحت "أميرة"، أن والدتها لا تزال على الجهاز التنفسي، وطالبت من متابعيها الدعاء لها: "ربنا معاها وتخرج من محنتها".

ويذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، اكتشف إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ليلة عيد الفطر الماضي، إذ جرى نقلها إلى مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، قبل قرابة الشهر، ولا تزال تمكث في العناية المركزة.