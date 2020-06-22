ناهد السباعي تروي تفاصيل تعرضها لحادث سير وسرقتها

علاقات و مجتمع
قالت الفنانة ناهد السباعي، إنها تعرضت لحادث سير أثر عليها نفسيًا بشكل كبير.
كما أوضحت: "عزلت نفسي بعد وقوع الحادث لفترة حوالي 15 يوما، بدون موبايل أو أي وسيلة تواصل اجتماعي، ولقيت قرايبي وأصحابي بيكلموني بيقولولي مبروك، ولقيت المخرج يوسف بيسألني هي حاجتك ضايعة منك ومفهمتش لأن كنت زهقت من السوشيال ميديا.. ومكنتش أعرف حصول فيلم (هذه ليلتي) على جائزة.
وأضافت السباعي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية DMC، "كنت ماشية في الشارع وفي عربية جاية في وشي افتكرت ولدين بيهزورا ومتخيلتش أن ده هيحصل، ولقيت ولد منهم بيطلع على العربية قولت هيقعد على الشباك زي ما بيحصل لكن العربية خبطتني وسرقوا الشنطة وحصلي كدمات بسيطة ومروحتش للمستشفي".
وتابعت، "أنها خلال الفترة الماضية شعرت بتعب كثيرا ومكنتش قادرة اتكلم ولا عاوزة أشوف حد ومش عارفة أرجع نمرتي ولا معايا البطاقة ولا أي حاجة والحاجات دي بتاخد وقت على ما أرجعها مع وجود فيروس كورونا ده شئ صعب دلوقتي".
وقدمت نصيحة للجميع حتي لا يتعرضوا لمثل هذه الحوادث هي أن بقدر الإمكان تحاول البنت تمشي على الرصيف وتخلي الشنطة جوه في الناحية المعاكسة لسير الطريق، ومتخيلتش أن الولد ده هيسرقني لأن الشنطة كانت كروس وكل همي أن أقلع الشنطة علشان متسحلش".
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