وزيرة الهجرة المصرية تخطف الأنظار بكمامة "مزرقشة"

ظهرت الدكتورة، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في "بث مباشر"، للحديث عن أزمة العالقين بالخارج، وتداعيات فيروس كورونا المستجد على المصرين خارج البلاد.

وفي عالم موازٍ، ترك بعض رواد مواضع التواصل الاجتماعي صُلب الموضوع، والتفت لمظهر الوزيرة الأنيق، حيث حرصت على الظهور ببليزر فورمال باللون الأرجواني، مع كمامة بنفس الألوان، ظهرت "مزرقشة" بألوان الأبيض والأرجواني.

وسرعان ما تفاعل معها الرواد معلقين: "حلوة كمامتك دي"، و"دي اكيد من مصنع مخصوص"، و"الكمامة دي منين وبكام".

رئيس سلوفاكيا فعلتها من قبل

الجدير بالذكر أن وزيرة الهجرة ليست الأولى التي ظهرت بتلك الإطلالة، لتجمع بين الحماية والأناقة، فقد سبقتها من عدة أشهر رئيس سلوفاكيا، زوزانا كابوتوفا، بأحدث ظهور لها، خلال حفل تنصيب مجلس وزراء سلوفاكيا في قصر الرئاسة في براتيسلافا.

حيث ظهرت بفستان أنيق بدرجات اللون الأرجواني، وكمامة بنفس لون الفستان وقفازات سوداء.

Advertisements

وتداول الرواد حينها صورتها على منصات السوشيال ميديا، بعنوان "المرأة هي المرأة"، مشيرين لاختيارها لون الكمامة وفقا للون فستانها.

قد يهمك ايضا:

الملكة رانيا تتألّق بإطلالة شرقية خلال احتفال عيد الاستقلال للأردن

تفاصيل هامه للعروس عند شراء الفستان