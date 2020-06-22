تعرف على سعر فستان إليسا في أول حفل غنائي لها بزمن كورونا

إطلالة قاتمة اللون، لفتت بها الفنانة اللبنانية إليسا، الأنظار، في أول حفل غنائي لها "لايف" بدون جمهور، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية، ليتصدر اسمها الفنانة اللبنانية، ترند "تويتر" في العديد من الدول العربية عقب تلك الوصلة الغنائية.

ظهرت إليسا خلال الحفل الـ "أون لاين"، بفستان أسود اللون، مزود بقماش شفاف حول الصدر، والذي تميز بأنه قصير وبأكمام طويلة فضفاضة، من توقيع دار الأزياء الإنجليزية ديفيد كوما.

ويصل سعر الفستان إلى ما يقارب الـ 47 ألف جنيه مصري، مع تقديم خصم في منافذ البيع الإلكترونية التابعة لدار الأزياء، ليصل إلى 12 ألف جنيه مصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إطلالة إليسا، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث قال أحد متابعيها: "إليسا ملكة الإحساس والأناقة"، فيما دونت أخرى: "الفستان حلو ومختلف".

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وحرصت النجمة اللبنانية إليسا على الالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، وظهرت وهي ترتدى "كمامة طبية" في أول بروفة مع فرقتها الموسيقية منذ انتشار فيروس كورونا، وعلقت على هذا قائلة "عودة للغناء".

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