فساتين زفاف من قطعتين بأشكال متنوعة

تأتي فساتين الزفاف المكونة من قطعتين بأشكال مختلفة، فإما أن تكون القطعة العلوية بستايل مختلف عن القطعة السفلية (التنورة) أو يكون متناسبًا معها تمامًا بنفس اللون ونفس النقشة.

تتوفر فساتين الزفاف ذات القطعتين من أقمشة الدانتيل الهادئة، ومنها ما يتكون من قطعة علوية off shoulder والتنورة منفوشة.

وتتناسب هذه الصيحة مع عروس تتمتع ببطن مشدود وليست ممتلئة.

فساتين زفاف من قطعتين تكشف البطن

قدمت بعض الماركات فساتين زفاف من قطعتين وتكشف البطن، وتتألف من توب قصير وتنورة.

أعجبنا فستان زفاف Hayley Paige بالتوب القصير والتنورة التول المنفوشة بالطبقات متدرجة الأطوال.

وبدى التصميم عصري بالحزام حول الخصر.

أيضاً قدمت ماركة Honor NYC فستان زفاف بتوب قصير بقماش شفاف مزين بالورود البيضاء، مع تنورة A Line بقماش الشيفون الناعم.

واكتملت إطلالة العروس بالطرحة الطويلة المزينة بالورود.

وللعروس التي تملك خصراً نحيلاً وقواماً ممشوقاً، يمكن أن تستلهم إطلالتها من فستان زفاف انبال درور Inbal Dror بالتوب القصير بالقصّة الـOff Shoulder مع التنورة الضيقة بالخصر المرتفع وبقصّة حورية البحر الأنثوية.

كذلك قدمت ماركة ليلا روز Lela Rose فستان زفاف عصري بتوب قصير وتنورة A Line، ويتسم الفستان بالعصرية والبساطة مع أكمام قصيرة واسعة.

ومن ماركة Rime Arodaky، اخترنا لكِ فستان كروب توب جريء مكون من التوب القصير بالأكمام متوسطة الطول والتنورة الواسعة بالشق الأمامي الطويل.

فساتين زفاف من قطعتين لا تكشف البطن

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وللعروس التي تريد مواكبة الموضة دون التخلي عن طابعها المحتشم، يمكن أن تختار فستان زفاف من قطعتين لا يكشف البطن.

قدمت ماركة Honor NYC فستان زفاف بتوب قصير وتنورة تلامس نهاية التوب ومزينة بفيونكة كبيرة من الأمام.

كما قدمت ماركة ليلا روز Lela Rose فستان زفاف ناعم ومزود بتوب قصير على الفستان بحيث لا يكشف البطن، وهو بصيحة الكاب الراقية.

وقدمت ماركة فيكتور ورولف Viktor & Rolf فستان زفاف ستان مع توب قصير فوق الفستان بأكمام قصيرة ومزين بفيونكة على الظهر.

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