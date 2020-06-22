بالأبيض.. ياسمين صبري وأبو هشيمة في أحدث إطلالة لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بأحد الشواطئ الساحلية.

وظهرت ياسمين بإطلالة بسيطة، إذ ارتدت فستاناً قصيراً باللون الأبيض، مزيناً بحمالات من أعلى ممسوك من المنتصف بأستيك عريض به كشكة، وانتعلت معه سليبر باللون الأحمر.

وظهر أبو هشيمة بجانبها بإطلالة رياضيه، إذ ارتدي قميصاً وبنطلوناً أبيضاً، ونسق معهم حذاءً رياضياً بنفس اللون، ما جعل إطلالته كاجوال.

يذكر أن ياسمين صبري من أكثر النجوم التي أثارت الجدل في الفترة الأخيرة ولفتت الأنظار إليها بعد زواجها من ابو هشيمة.