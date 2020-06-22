تجنب تناولها.. 7 أطعمة تجعلك تبدو أكبر من سنك 20عامًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يتسبب تناول بعض الأطعمة في جعل الشخص يبدو كأنه أكبر من عمره الحقيقي بحوالي 20 عامًا، حيث تتسبب في الإصابة ببعض الأضرار الجلدية، كالترهلات، وشحوب الجلد، وظهور علامات الشيخوخة، وأيضًا تساقط الأسنان. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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