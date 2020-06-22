فتاة تطلب الزواج على "فيسبوك": تلقيت مئات طلبات الارتباط بعد الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة مصرية تدعى مها أسامة تبلغ من العمر 32 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة، عرضت نفسها للزواج عبر منصة "فيسبوك".

وتحدثت في الفيديو عن مواصفات شريك حياتها المستقبلي، أن يكون شخصية جادة ومحترم ومسؤول ويكون متفهما لأفكارها ويحترمها، موضحة أنها لا تفكر في الماديات، واختتمت حديثها بأن من يريد الزواج منها يتواصل معها.

وقالت مها خلال تصريحات تلفزيونية لها ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن سبب إقدامها على عرض نفسها للزواج عبر صفحتها على فيسبوك، هو شعورها بأن المجتمع يقلل من شأن البنت التي تأخر زواجها.

وأضافت أنها رفضت السير في طريق الاكتئاب والانتحار الذي قد تسلكه العديد من الفتيات اللاتي يتأخرن في زواجهن، مبررة ذلك بأنها لم تفعل أي شيء حرام أو يعاقب عليه القانون.

وتابعت أنها بعدما نشرت الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي وعرضت نفسها للزواج، تلقت مئات الطلبات من الشباب الذين يريدون الارتباط بها، مؤيدين فكرتها الجريئة.

ولفتت "مها"، إلى أن الشباب الذين يريدون الزواج منها، يسألونها عن مؤهلها وعن سنها، ومؤيدين جدا لفكرتها.

وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الفيديو المتداول، ومن بين هذه التعليقات:

- "والله بنت بميت راجل ومعملتش حاجة غلط دينيا، الست من حقها تعلن حاجتها للزواج وتختار شخص".

Advertisements

- "والله إنتي شجاعة جدا أنك تاخدي قرار زي ده، ربنا يرزقك بشخص محترم إن شاء الله".

- "هو إنتي بميت راجل بس للأسف انتي في مجتمع ذكوري مش هيقتنع بالكلام دة".

- "مش عارف أقول إيه غير إني ادعي لك بالخير وربنا يوفقك".

-"جدعة بس متقوليش بعرض نفسي لكن قولي ببحث عن زوج مناسب".

- "أتمنى لا تتسرعي وتنخدعي بحلو الكلام وربنا يوفقك".

- "خطوة حلوة لكن توقعي من ورائها الكثير من المتاعب".

- "جدعة وبصراحة أنا الأول كنت مستغرب وكنت عايز أتريق بصراحة وباعتذر عن دة".

- "ربنا يرزقك بابن الحلال ويكرمك في حياتك ويكرمك بذرية صالحة".