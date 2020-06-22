إطلالات صيفية للعودة للدوام من نوال الزغبي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - نشرت الفنانة نوال الزغبي الكثير من الخيارات الصيفية المريحة المنسقة بأسلوب الكاجوال؛ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ومع اقتراب العودة إلى الدوام، يمكنكِ أن تستوحي من هذه الإطلالات بعض الأفكار المناسبة لكِ.. فإليكِ خياراتها المختلفة.



تنسيقات بالبليزر



تُفضِّل الكثيرات اختيار البليزر في إطلالات العمل، وعن نوال؛ فنسَّقت البليزر الأسود مع بنطال جينز أزرق وبلوزة من الجلد الأسود؛ لخيار حيادي، واختارت بنطالاً و"بليزر" باللون الأزرق المزيّن بخطوط بيضاء وكتابات، مع تيشيرت أبيض؛ لإطلالة شبابية أنيقة.

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خيارات صيفية ناعمة



للخيارات الصيفية الناعمة، يمكنكِ أن ترتدي بنطالَ الجينز مع بلوزة سوداء أو بيضاء مصممة بقماش خفيف وموديل ناعم، أو التأنق ببنطال الجلد الأسود مع بلوزة سوداء بطبقات ناعمة؛ لإطلالة صيفية مريحة، أو بنطال الجينز مع بلوزة زهرية مصممة بشكل بسيط وصيفي، ويمكنكِ التجمُّل ببلوزة سوداء ناعمة مصممة بأكمام طويلة مزيّنة بدوائر مفرغة، مع بنطال من الجينز الرمادي.

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إطلالات الجمبسوت الناعم



لخيارات شبابية عصرية، انتقي الجمبسوت البسيط في العمل، مثل جمبسوت صيفي ناعم من قماش الجينز المصمم بجيوب في الجزء العلوي، أو جمبسوت أسود ناعم مصمم بأكمام قصيرة وحزام من الجلد للخصر؛ لإطلالة أنثوية ناعمة.

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