البناطيل الواسعة صيحة الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - تجعلك الإطلالات التي تحتوي على بناطيل واسعة الساقين أكثر تفرّد وإستثنائية في ستايلك وأسلوب إطلالاتك، خصوصاً إن علمت أن هذه الصيحة هذا الصيف ومن المتوقع أن تمتد إلى موسمي الخريف والشتاء القادم.

والفاشنيستا العربيات لسن الوحيدات من يملكن الحرفية لمواكبة هذه الصيحة، أنت أيضاً قادرة على أن تتألقي بها إذا ما اتبعتي هذه الأفكار.







الجميل في السراويل الواسعة أنها تليق بكل أشكال الأجسام، إن كنت طويلة أم قصيرة، مكتنزة الجسد أم نحيلة لكل نوع هناك حل نصيحة أو خدعة لتبدي كما ترغبين بها. إليك 5 نصائح وخدع لمن ابتدأت للتو بضم البنطلون الواسع إلى لائحة إطلالاتها اليومية ولا تستغربي إن تحول حبك لهذه السراويل إدمان بسبب عصريتها وحيويتها والراحة التي تمنحك إياها .





نصائح لتنسيق البناطيل الواسعة:









1. عاملي البنطال كما تعاملين التنورة:



التنورة ذات شكل المثلث الواسع من الأسفل أو على شكل حرف A هي قطعة سهلة التنسيق، فكّري بالبناطيل الواسعة على هذا الأساس وعامليها كما تعاملين تلك التنورة، يمكنك دس القميص تحت التنورة أو اختيار البناطيل ذات الخصر العالي مع الكروب توب.







2. الطول الأفضل لأي سروال واسع هو الميدي:

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أي من تحت الركبة وأعلى الكاحل مما سيعطي الإيحاء وكأنك ترتدين تنورة متأرجحة وهفهافة. إن كنت قصيرة، اختاري السروال الذي ينتهي أسفل الركبة تماماً فسيعطي إيحاء بزيادة الطول.













3. اختاري الحذاء المناسب:



حين ترتدين السروال الواسع القصير تتجه الأنظار تلقائياً إلى حذائك، لذا عليك اختيار الحذاء أنثوياً مع كعب رفيع أو باليرينا ناعمة أو حتى حذاءاً رياضياً عصرياً.













4. امزجي و ابتكري:



يمكنك مع السروال الواسع ارتداء الكروب توب والقمصان. اختاري على سبيل المثال قميص حريري واربطيه من الأمام، يمكنك خلط أنواع الأقمشة والنقشات مع بعضها لإعطاء لوك مبتكر مثل الكاروهات مع المخطط في إطلالة واحدة. ولا تنسي الأكسسوارات مثل الأحزمة التي تضيف نحتاً لجسدك أو الحقائب الملونة ذات الأحزمة المبتكرة .







5. صيحة للموسم المقبل بلمسات صغيرة:



لا تتوقفي عن ارتداء هذه الصيحة الفريدة حين ينتهي الصيف بل استمري بارتدائها في الخريف، يمكنك اختيار السراويل السميكة الواسعة مع الأحذية والجزمات العالية الشتوية، إطلالتك ستبدو أجمل مع الوشاح.