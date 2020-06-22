بدلات بالجيوب البارزة من وحي عروض الأزياء العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - ظهرت مؤخرًا موضة البدلات بالجيوب البارزة على منصات عروض الأزياء، وأصبحت منتشرة بين الكثير من النساء في مختلف الأوقات والمناسبات.

ويقصد بالبدلات ذات الجيوب البارزة؛ أي وجود جيوب كبيرة الحجم على جوانب الجاكيت؛ لتعطي لشكل البدلات مظهرًا جماليًا وأنيقًا.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة بدلات بالجيوب البارزة، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة راقية ومتميزة.

بدلة بالجيوب البارزة منStella McCartney

Stella McCartney بدلة بالجيوب البارزة من

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة كاجوال، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من البدلات ذات الجيوب البارزة باللون الأبيض، ويتكون من قطعتين بجيوب بارزة على جانبي الجاكيت، مع بنطلون واسع.

ويمكنكِ تزيين هذه البدلة بحزام عند الخصر، كما يمكنكِ تنسيق حذاء بكعب متوسط الطول، وشنطة كاجوال من نفس لون البدلة، مع اعتماد تسريحة شعر منسدلة للخلف.

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بدلة بالجيوب البارزة من تصميم نورما كمالي

بدلة بالجيوب البارزة من تصميم نورما كمالي

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مريحة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء بدلة مكونة من قطعة واحدة باللون الأسود، وبرقبة عالية وجيوب بارزة على جوانب البدلة.

وأهم ما يميز هذا التصميم أنه مزود بشرائط على الكتف، وحزام مطاطي وأكمام طويلة مطاطية.

ويمكن ارتداء هذه البدلة في مشاوير النهارية السريعة، حيث تناسب الإطلالات الكاجوال.

بدلة ذات تنورة من شانيل

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بدلة ذات تنورة من شانيل

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة كلاسيكية؛ يمكنكِ اعتماد هذا التصميم من البدلات ذات الجيوب البارزة، والمكوّن من تنورة وسترة رمادية اللون من الصوف، بأكمام طويلة وأساور بأزرار.

وأهم ما يميز هذا التصميم أنه مزوّد بصف من الأزرار المعدنية الصفراء، فضلًا عن حزام مجسم من نفس نوع قماش البدلة، وكذلك رقبة مطوية تعطي قدرًا من الأناقة والرقي.

وتناسب هذه الإطلالة أوقات العمل، والمقابلات الرسمية، خلال أوقات النهار أو الليل.

بدلة من أليكساندر ماكوين

بدلة من أليكساندر ماكوين

إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة جذابة ومتميزة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة من البدلات ذات الجيوب البارزة، المكونة من جاكيت وبنطلون من اللونين الأسود والرمادي.

ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة من تصميم أليكساندر ماكوين، مع شنطة صغيرة الحجم.

ويمكن ارتداء هذه البدلة في أوقات العمل، وكذلك المقابلات الرسمية، كما تُعد ملائمة أيضًا للإطلالات المسائية.

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