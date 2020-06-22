عبايات مستوحاة من السترة الرجالية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - العبايات الأنيقة التي تواكب أحدث خطوط الموضة خيارٌ لا غنى عنه للمرأة العربية، ولهذا الموسم يمكنكِ اختيار العبايات المستوحاة من السترة الرجالية، حيث تُظهركِ بطابع عصري وفاخر، بالإضافة إلى أنها خيارٌ أنيق ومريح، فاستوحي من هذه الخيارات أفكارًا لإطلالاتك بالعباية.



عبايات للعمل مستوحاة من السترة الرجالية



تعد هذه الصيحة من أكثر الموديلات التي لاقت رواجًا بين النساء اللاتي يبحثن عن البساطة في التصميم، والراحة في الحركة؛ ليسهل عليهن العمل وقضاء حوائجهن، لذا يمكنهن اختيار هذه الصيحة بعدة موديلات؛ كعباية سوداء مصممة بخطوط بيضاء في الجزء العلوي وجيوب مزيّنة بالريش، أو عباية سوداء مزيّنة باللون البيج على الأطراف؛ لإطلالة بسيطة وأنيقة، أو التأنق بعباية مزيّنة بالفصوص الملونة في الجزء العلوي من أحد الجانبين؛ لخيار عصري مميز، أو الظهور بعباية سوداء مزيّنة بالأبيض؛ لإطلالة شبابية.

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عبايات ملونة لمظهر شبابي



دخلت على هذا النوع من التصاميم ألوان مميزة، كالأبيض والكحلي ودرجات البني؛ لتضفي عليها مظهرًا ناعمًا مليئًا بالمرح، لذا استوحينا لكِ اليوم من هذه الصيحة عباية بيضاء ناعمة بتصميم السترة الرجالية، وعباية كحلية مطرزة بالأسود، وأخرى زيتية مصممة بخطوط بيضاء ناعمة، وعباية بنية مزيّنة بقماش بيج؛ لمظهر بسيط ومريح.

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