لفات حجاب بألوان الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - تتنوع أشكال لفات الحجاب حسب المناسبات وقماش الحجاب والأجواء العامة، ومع دخول فصل الصيف، تلجأ المحجبات لاختيار الحجاب الخفيف بأقمشة تناسب الجو الحار كالقطن والساتان والشيفون، ويحرصن على لفه حسبما يتناسب مع شكل الوجه والزيّ، واليوم جمعنا لكِ عدة لفات بألوان صيفية؛ لتستوحي منها ما يناسبك.



لفات للحجاب الخفيف

لفات للحجاب الخفيف



لأن الخامات الخفيفة قد تجعلكِ تحتاجين لطبقة حجاب أخرى، من الممكن أن تختاري حجابًا قطنيًّا يسهم في تغطية شعرك، ويساعدك على تثبيت الحجاب بلونك المفضل، واعتمدت مدونات الموضة ذوات الوجه الطويل أو البيضاوي هذه الصيحة المناسبة لهنّ؛ بتنسيق الحجاب الزهري أو السماوي بدرجة فاتحة مع الحجاب القطني باللون الأبيض، واخترن هذه الصيحة مع الفساتين الخفيفة بألوان محايدة، أو ذات القماش البارد لإطلالة مميزة.

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لفة حجاب صيفية للوجه الدائري

لفة حجاب صيفية للوجه الدائري



من المهم أن تختاري لفة الحجاب حسب شكل وجهك، لاسيّما لصاحبات الوجه الدائري؛ فقد تؤدي لفات الحجاب غير المناسبة إلى تضخيم الوجه، لذا تجنبي ما أمكن عمل لفات الحجاب على جانب الوجه؛ لأنها تزيد من مساحة الخدين، ويمكنكِ عمل لفة حجاب بأحد ألوانك المفضلة والصيفية، واجعلي موديل الحجاب، كالزهرة أو الفيونكة، في منتصف الرأس.

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حجاب الساتان

حجاب الساتان



استخدامكِ الخامات المختلفة من الأقمشة، يعمل على إظهار طلَّتك بشكل مختلف تمامًا في كل مرة، فحتى إن كنتِ تقومين بلف الحجاب ذاته، ولكن الطريقة مختلفة؛ ستنعمين بشكل متجدد، ومن أبرز الخامات لفصل الصيف قماش الساتان البارد، والذي يمكنكِ تطبيقه مع الخيارات الكاجوال بألوان الحجاب، وذلك بلفه بطريقة ناعمة وبسيطة على مقدمة الرأس.

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