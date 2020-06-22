أجمل الساعات الفخمة بألوان قوس قزح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 يونيو 2020 07:40 مساءً - يبدو جليّاً أن الساعات الفخمة بألوان قوس قزح تحتلّ الصدارة هذا الموسم، والتي منها تمّ نسج مجموعات متعدّدة، منوّعة ومميزة تليق بمختلف المشاريع اليومية والإطلالات غير الرسمية لكل فتاة وسيدة.

من هذه الألوان على سبيل المثال لا الحصر، برز الأزرق السماوي للدلالة على الأناقة والرقي للسيدة الحالمة، التي تزيّن معصمها ساعة مرصّعة بإطار ألماسي وبالفراشات على واجهتها.

بالإضافة إلى الإطار باللون الأسود اللمّاع وواجهة مزيّنة بالأحجار البنفسجية مع تداخل عدد من الألوان بين الأخضر، الأصفر والبنفسجي.



ألوان قوس قزح المبهرة

باشا كارتييه Pasha Cartier



إذا كنتِ من هواة درجات اللون الواحد، الألوان المتباينة، تدرّجات الألوان والكتل اللونية سواء ارتديتِ الأبيض أو الأسود، لا بدّ من ساعة فخمة تعزّز إطلالتكِ بأروع الألوان من الأحمر الزهري، الوردي الفوشيا، اللون فوق البنفسجي، الأزرق الفيروزي، الأصفر الليموني والبرتقالي النابض بالحيوية. كلها ألوان مبهرة تعكس أناقتكِ ورقيكِ في جميع الأوقات والمناسبات.

إذا كنتِ تنوين خطف الأنظار والأبصار، فاعتمدي ساعة فخمة بجميع ألوان قوس قزح السبع والمتألّقة بأحجار الياقوت الوردي. أما للمسة جريئة فاختاري ساعة تمتدّ ألوان قوس قزح إلى حزامها المصنوع من جلد التمساح المطاطي، وهو عبارة عن مزيج منصهر من المطاط الطبيعي وجلد التمساح؛ لإضفاء جرعة من الألوان الرائعة.

بياجيه Piaget



أما الساعات المرصّعة بالأحجار الكريمة الملوّنة فهي تتخذ خطاً جديداً من ناحية الأسلوب في التصاميم والأحجار المستخدمة في كل قطعة، فلم نعد نشاهد الروبي التقليدي والزمرد المألوف وغيره من الأحجار المرصّعة بطريقة كلاسيكية، بل بتنا نشهد تصاميم وابتكاراتٍ مميزةً ورائعة الجمال، تمزج بين أنواع متناقضة ومختلفة من الأحجار الكريمة التي لم نتعوّد أن نراها مع بعضها البعض.

هوبلو Hublot



سيطرت هذه الموضة على عالم الساعات الفخمة لتمنحها لمسةً مفعمة بالألوان ونابضة بالحياة؛ لأنها تعكس ألوان قوس قزح، متوجّهة إلى كل سيدة تحب الألوان الحيوية وتتمتّع بروح مرحة ونابضة بالحياة.

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ألوان قوس قزح الصارخة

جاجير-لوكولتر Jaeger-LeCoultre



للسيدة المعروفة بأسلوبها الأكثر عصرية، لا بدّ من اختيار ساعة فخمة بألوان صارخة أكثر ودرجات أقوى والتي قد تكون مرصّعة بالسفير البرتقالي والألماس بتصميم رائع ومميز، فهذا الموديل يشيع دائماً جو الصيف، لذا يبدو رائعاً مع الملابس البيضاء أو ذات الدرجات الساطعة والمحايدة مثل لون الرمل، اللون الشفاف والكاكي.

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هيرميس Hermès



وأخيراً، يعتبر ارتداء ساعة ذات لون صارخ مع قطعة ملابس من اللون نفسه إطلالة رائعة لا بديل عنها.

ولأسلوب أكثر عصريةً، اختارت دار Chaumet شوميت أحجاراً بألوان صارخة أكثر ودرجات أقوى ظهرت في ساعة Attrape-moi...si tu m’aimes المرصّعة بالسفير البرتقالي والألماس، وهي مصمّمة مع رسم يمثل النحلة التي تحوم حول زهرة ملونة.

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تعيد دار Van Cleef & Arpels فان كليف أند أربيلز ابتكار ساعة Cadenas الأيقونية الفخمة والتي يعود تاريخها لسنة 1930. يغلب على هذه القطعة أسلوب الـArt Déco وتأتي باللون الزهري الفاتح، وهي مرصّعة بالألماس والسفير الزهري بحبّات متفاوتة الحجم؛ لتضفي لمسةً مفعمة بالأنوثة والجمال والنعومة.

مون بلان Montblanc



من روائع الساعات التي شهدها عالم الساعات الفخمة هي مجموعة VIII Grand Bal Exceptional من Dior ديور التي تترجم معاني الأناقة والفخامة والتألّق التي تتميز بها المرأة خلال الحفلات الراقصة الفخمة. تستخدم الدار تقنيات عديدة ومبتكرة للترصيع بالألماس والأحجار الكريمة، وتعكس من خلالها المقولة الشهيرة التي يقولها المصمم Christian Dior كريستيان ديور، ويتبعها في كل ابتكاراته: "إن فستان الحفلات يجب أن يكون أحد أحلامك وأن يجعلك تبدين كأنك شخص يأتي من دنيا الأحلام".

بانيراي Panerai



نصل إلى المصمم De Grisogono دي غريسيغونيو الذي يذهلنا دائماً بأجمل الابتكارات، وها هو في هذا الموسم يتحفنا بساعة Crazy Skull المرصعة بالروبي بلونه الأحمر القاني والألماس الأبيض والأسود اللذين يمنحان القطعة تناقضاً رائعاً.



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